뉴스 12

‘농촌투어패스’ 교통비 할인에 입장료도 해결

입력 2025.08.11 (12:45) 수정 2025.08.11 (12:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

일본, 쌀값 폭등에 쌀 생산 억제서 증산으로

일본, 쌀값 폭등에 쌀 생산 억제서 증산으로
[문화+] 우리 안에 프로그래밍 된 위대한 능력 ‘집단 본능’ 외

[문화+] 우리 안에 프로그래밍 된 위대한 능력 ‘집단 본능’ 외

다음
[앵커]

농촌투어패스라고 들어보셨나요?

인구소멸지역인 농촌으로 여행갈 때 기차나 고속버스 비용을 할인해주고, 체험상품이나 카페도 함께 이용할 수 있는 건데요.

올여름 한번 이용해보시면 어떨까요?

어떤 혜택이 있는지 이수연 기자가 따라가봤습니다.

[리포트]

서울 용산역에서 만난 동갑내기 친구들.

목적지는 전북 익산입니다.

코레일에서 판매하는 익산행 농촌투어패스는 한 사람에 4만9천9백 원.

왕복 KTX 요금이 포함입니다.

식물원 매표소에 이 패스만 보여주면 통과.

근처 카페에선 커피를 마실 수 있고, 비용을 추가해 스페셜 음료를 맛볼 수도 있습니다.

농촌체험마을에선 쌀가루 쿠키를 만들어 봅니다.

KTX 요금과 세 곳 이용료를 더하면 8만 원이 훌쩍 넘는데 5만 원이면 되는 겁니다.

농촌투어패스 전라권 가입 업체는 모두 스무 곳.

첫 업체 방문을 기준으로 24시간 동안 무제한 이용이 가능합니다.

[함승은/대학교 3학년 : "이것저것 먹고 체험하다 보면 인당 15~20만 원이 정말 금방 나가는데 인당 5만 원 내에서 이 정도 여행을 즐길 수 있다는 게 저렴하고 가성비가 좋다는 생각이 들었습니다."]

농촌투어패스에는 인구소멸지역 시군 33곳이 참여해, 전라와 경상권에 이어 강원권과 충청권도 이달부터 서비스를 시작했습니다.

한 지역에서 여러 곳을 방문할 때 유리한 투어패스에, 교통 할인을 결합한 게 특징입니다.

[김고은/농식품부 농촌경제과장 : "교통이 좀 불편할 수 있기 때문에 가시는 데 비용을 조금 절약을 해드려서 현지에서 돈을 더 많이 사용하시면서 매력을 느껴보시라고..."]

정부는 앞으로 참여 업체를 늘리고 숙박형 상품도 내놓을 예정입니다.

KBS 뉴스 이수연입니다.

촬영기자:지선호 신동곤/영상편집:권혜미/그래픽:박미주/화면제공:한국농어촌공사

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘농촌투어패스’ 교통비 할인에 입장료도 해결
    • 입력 2025-08-11 12:45:36
    • 수정2025-08-11 12:51:24
    뉴스 12
[앵커]

농촌투어패스라고 들어보셨나요?

인구소멸지역인 농촌으로 여행갈 때 기차나 고속버스 비용을 할인해주고, 체험상품이나 카페도 함께 이용할 수 있는 건데요.

올여름 한번 이용해보시면 어떨까요?

어떤 혜택이 있는지 이수연 기자가 따라가봤습니다.

[리포트]

서울 용산역에서 만난 동갑내기 친구들.

목적지는 전북 익산입니다.

코레일에서 판매하는 익산행 농촌투어패스는 한 사람에 4만9천9백 원.

왕복 KTX 요금이 포함입니다.

식물원 매표소에 이 패스만 보여주면 통과.

근처 카페에선 커피를 마실 수 있고, 비용을 추가해 스페셜 음료를 맛볼 수도 있습니다.

농촌체험마을에선 쌀가루 쿠키를 만들어 봅니다.

KTX 요금과 세 곳 이용료를 더하면 8만 원이 훌쩍 넘는데 5만 원이면 되는 겁니다.

농촌투어패스 전라권 가입 업체는 모두 스무 곳.

첫 업체 방문을 기준으로 24시간 동안 무제한 이용이 가능합니다.

[함승은/대학교 3학년 : "이것저것 먹고 체험하다 보면 인당 15~20만 원이 정말 금방 나가는데 인당 5만 원 내에서 이 정도 여행을 즐길 수 있다는 게 저렴하고 가성비가 좋다는 생각이 들었습니다."]

농촌투어패스에는 인구소멸지역 시군 33곳이 참여해, 전라와 경상권에 이어 강원권과 충청권도 이달부터 서비스를 시작했습니다.

한 지역에서 여러 곳을 방문할 때 유리한 투어패스에, 교통 할인을 결합한 게 특징입니다.

[김고은/농식품부 농촌경제과장 : "교통이 좀 불편할 수 있기 때문에 가시는 데 비용을 조금 절약을 해드려서 현지에서 돈을 더 많이 사용하시면서 매력을 느껴보시라고..."]

정부는 앞으로 참여 업체를 늘리고 숙박형 상품도 내놓을 예정입니다.

KBS 뉴스 이수연입니다.

촬영기자:지선호 신동곤/영상편집:권혜미/그래픽:박미주/화면제공:한국농어촌공사
이수연
이수연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…<br>구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.