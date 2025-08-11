싱가포르 반도체 장비업체, 중국 제조 공장 폐쇄 결정

싱가포르의 반도체 장비업체 ASMPT가 중국 선전에 있는 반도체 장비 제조 공장을 폐쇄하기로 결정했습니다.



ASMPT는 오늘(11일) 보도자료를 통해 이 같은 결정을 알리며, 선전공장 폐쇄는 고객사 요구와 시장 변화에 더욱 적절히 대응하고자 자사의 글로벌 공급망을 최적화하는 차원의 결정이라고 설명했습니다.



ASMPT는 이번 결정으로 글로벌 제조 사업 부문의 비용이 절감되고 민첩성과 회복력이 향상될 것으로 기대된다고 덧붙였습니다.



ASMPT는 이번 선전공장 폐쇄가 자사의 글로벌 제조 사업 부문에 영향을 주지는 않을 것이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / ASMPT 홈페이지 캡처]



