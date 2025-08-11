뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 전국 흐리고 남부·제주 비…남해안에 100mm

입력 2025.08.11 (12:57) 수정 2025.08.11 (13:02)

코스피 3,213.70 코스닥 813.06

현재 충남과 호남, 제주를 중심으로 비가 내리고 있고 제주도와 전남 섬 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다.

비는 점차 그 밖의 남부지방으로 확대되겠습니다.

남해안과 제주도에는 밤까지 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.

오늘 전국이 흐리겠고 오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

제주도는 바람이 강하게 불겠습니다.

오늘 비나 소나기가 내려도 한낮에는 후텁지근하겠습니다.

서울 31도, 대전 30도, 광주 28도, 대구 29도가 예상됩니다.

바다의 물결은 동해 먼바다와 남해 먼바다, 제주 먼바다에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.

남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 중부지방에도 비가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

현재 충남과 호남, 제주를 중심으로 비가 내리고 있고 제주도와 전남 섬 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다.

비는 점차 그 밖의 남부지방으로 확대되겠습니다.

남해안과 제주도에는 밤까지 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.

오늘 전국이 흐리겠고 오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

제주도는 바람이 강하게 불겠습니다.

오늘 비나 소나기가 내려도 한낮에는 후텁지근하겠습니다.

서울 31도, 대전 30도, 광주 28도, 대구 29도가 예상됩니다.

바다의 물결은 동해 먼바다와 남해 먼바다, 제주 먼바다에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.

남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 중부지방에도 비가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
박소연
박소연 기상캐스터

