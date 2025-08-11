국제

유엔 “탈레반의 양귀비 근절에 항의 시위 과정서 최소 10명 사망”

입력 2025.08.11 (13:09) 수정 2025.08.11 (13:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

아프가니스탄 탈레반이 마약성 양귀비 근절을 추진하면서 이에 항의하는 시위대를 무력으로 진압해 최소 10명이 숨지고 40여 명이 다쳤다고 미국 매체 아무TV가 전했습니다.

보도에 따르면, 유엔 아프가니스탄 지원단(UNAMA)은 최근 펴낸 분기별 보고서에서 아프간 북동부 바다크샨주의 아르고 등에서 발생한 시위 진압 과정에서 지난 5~6월 이 같은 인명 피해가 발생했다고 밝혔습니다.

지난 5월 5일에는 아르고 지역에서 20여 명의 농민이 탈레반 당국의 양귀비 수확물 폐기 처분에 항의하다 보안군에 체포됐고, 5월 25일에는 주름 지역에서 보안군이 시위대를 향해 실탄을 발사해 한 명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.

카슈 지역에서는 지난 6월 30일 보안군이 시위대를 향해 발포해 최소 8명이 숨지고 22명이 다쳤다고, 보고서는 전했습니다.

탈레반이 임명한 바다크샨 주지사는 지난달 1일 영국 BBC와의 인터뷰에서, 시위대와 보안군 사이에 충돌이 있었다고 밝혔지만 구체적인 사상자 수는 언급하지 않았습니다.

한때 아편의 최대 공급국이던 아프가니스탄에서는 마약성 양귀비가 많은 농민의 주 수입원이었습니다.

탈레반은 지난 2021년 8월 미군 철수로 재집권한 뒤 집권 1기(1996∼2001) 때와 마찬가지로 양귀비 재배를 금지했지만, 일부 농민들은 생계 문제를 들어 이 같은 조처에 반발하고 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 유엔 “탈레반의 양귀비 근절에 항의 시위 과정서 최소 10명 사망”
    • 입력 2025-08-11 13:09:30
    • 수정2025-08-11 13:15:27
    국제
아프가니스탄 탈레반이 마약성 양귀비 근절을 추진하면서 이에 항의하는 시위대를 무력으로 진압해 최소 10명이 숨지고 40여 명이 다쳤다고 미국 매체 아무TV가 전했습니다.

보도에 따르면, 유엔 아프가니스탄 지원단(UNAMA)은 최근 펴낸 분기별 보고서에서 아프간 북동부 바다크샨주의 아르고 등에서 발생한 시위 진압 과정에서 지난 5~6월 이 같은 인명 피해가 발생했다고 밝혔습니다.

지난 5월 5일에는 아르고 지역에서 20여 명의 농민이 탈레반 당국의 양귀비 수확물 폐기 처분에 항의하다 보안군에 체포됐고, 5월 25일에는 주름 지역에서 보안군이 시위대를 향해 실탄을 발사해 한 명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.

카슈 지역에서는 지난 6월 30일 보안군이 시위대를 향해 발포해 최소 8명이 숨지고 22명이 다쳤다고, 보고서는 전했습니다.

탈레반이 임명한 바다크샨 주지사는 지난달 1일 영국 BBC와의 인터뷰에서, 시위대와 보안군 사이에 충돌이 있었다고 밝혔지만 구체적인 사상자 수는 언급하지 않았습니다.

한때 아편의 최대 공급국이던 아프가니스탄에서는 마약성 양귀비가 많은 농민의 주 수입원이었습니다.

탈레반은 지난 2021년 8월 미군 철수로 재집권한 뒤 집권 1기(1996∼2001) 때와 마찬가지로 양귀비 재배를 금지했지만, 일부 농민들은 생계 문제를 들어 이 같은 조처에 반발하고 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
조태흠
조태흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…<br>구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.