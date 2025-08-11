“일본군, 종전 뒤에도 사할린서 조선인 학살…러 자료로 확인”

지난 1945년 8월 15일 일본군이 항복을 선언한 뒤에도 9월 초까지 사할린 남부에서 조선인을 학살했다는 사실이 러시아 정부가 보관 중이던 자료로 추가 확인됐다고 오늘(11일) 일본 마이니치신문이 보도했습니다.



패전 뒤 일본군의 사할린 지역 조선인 학살은 8월 17일 18명이 살해된 ‘가미시스카 사건’, 8월 20~25일 28명이 살해된 ‘미즈호 사건’ 등이 알려져 있었는데, 이번에 새로 확인된 사건은 9월 초까지 일어난 것이라고 마이니치는 전했습니다.



사할린 향토 연구자의 조사에 따르면, 남사할린 북서부 지방에서는 8월 15일 구 소련군 공습 중에 신호를 보냈다는 스파이 혐의로 조선인 남성이 일본군에 의해 총살됐습니다.



같은 날 북동부 지방에서는 일본군과 함께 의용대에 소속돼있던 조선인 남성이 의심을 받아 역시 총살됐으며, 9월 초순에도 무기 은닉 장소를 소련군에게 폭로할 거라고 의심을 산 조선인 남성이 총살됐습니다.



이와 관련해 ‘미즈호 사건’에 정통한 이노우에 고이치 홋카이도대 명예교수는 “소련군이 남하하면서 지상전이 임박하자 일본의 군국주의가 조선인들에게 공격의 창끝을 향했을 것”이라고 분석했습니다.



이노우에 교수는 다만 “당시 수사 자료는 소련 시각에서 작성한 것으로, 일본이나 조선 측의 시점은 결여됐을 가능성이 있다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!