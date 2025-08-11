2025인구주택총조사 조사요원 모집…9월 17일까지
입력 2025.08.11 (13:27) 수정 2025.08.11 (13:29)
통계청이 10월부터 시작되는 '2025 인구주택총조사' 조사 요원 2만 9천여 명을 모집합니다.
조사 요원은 태블릿PC를 들고 각 가정을 방문해 인구주택총조사를 현장 조사를 담당하게 됩니다.
만 18살 이상 국민이면 누구나 다음 달 17일까지 통계청 홈페이지나 각 시·군·구청을 통해 신청할 수 있습니다.
2025년 인구주택총조사는 인터넷과 전화로 조사에 참여할 수 있고, 조사 요원은 인터넷·전화 조사에 참여하지 않은 가구를 방문해 조사합니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 통계청 제공]
