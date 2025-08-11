국민의힘 윤리위, 전한길 징계 개시 결정…14일 출석 요구

국민의힘 중앙윤리위원회는 전당대회 합동연설회 방해 논란을 빚은 전한길 씨에 대한 징계 절차 개시를 결정했습니다.



국민의힘 여상원 중앙윤리위원회 위원장은 오늘(11일) 오전 서울 여의도 당사에서 열린 윤리위 회의 직후 브리핑을 통해 "언론 보도와 당무 감사실 조사가 맞다면, 징계를 개시할 만한 사유가 되기 때문에 징계 개시를 결정했다"고 밝혔습니다.



윤리위는 오는 14일 윤리위에 출석해 소명하라고 요구하는 내용 등의 공문을 전 씨에게 발송할 방침입니다.



여 위원장은 "14일 전 씨가 출석할 경우 소명을 듣고, 만약 출석하지 않으면 지금까지 나온 자료를 갖고 징계 여부와 징계 수위 등을 결정할 것"이라고 설명했습니다.



여 위원장은 전 씨가 전당대회장에서 '배신자' 구호를 유도한 행위 등에 대해 "민주적 정당이라면 민주적인 절차를 따라야 하는 게 원칙"이라며 "전 씨가 한 행동은 민주적 절차를 무시한 것으로 지금까지 언론보도를 통해서 보고 받았다. 개인적 의견이지만 (전 씨의 행위가) 그렇게 가볍지만은 않다"고 말했습니다.



앞서 전 씨는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 자칭 전한길뉴스 발행인 자격으로 연설회장에 입장해 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 '배신자' 구호를 외치도록 유도했습니다.



합동연설회 직후 당 지도부는 논란이 된 전 씨에 대해 향후 전당대회 행사 출입을 금지하고 징계 절차에 착수할 것을 결정했습니다.



송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘 오전 비상대책위원회의에서 "지난 대구·경북 합동연설회에서 전씨는 방청석 연단에 올라 집단적인 야유와 고함을 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다"며 "당 윤리위는 사안의 엄중함을 인식하고 조속히 결론 내려주길 당부한다"고 말했습니다.



당 윤리위는 당헌·당규에 따라 징계사유가 중대하고 명백할 경우 재적위원 과반수의 의결로 소명 절차를 생략할 수 있지만, 전 씨의 출석을 들은 뒤 징계 여부와 수위 등을 결정키로 했습니다.



이에 대해 여 위원장은 "(사안을) 중대하고 명백하지 않다고 본 것은 아니다"며 "전 씨가 특별 대우를 받아서도 안 되지만, 다른 당원이나 징계 대상자보다 불리한 대우도 받아서는 안 된다는 생각을 갖고 있다"고 설명했습니다.



국민의힘 전당대회 선거관리위원회도 오늘 당사에서 회의을 열고, 전 씨의 연설회 방해 논란과 관련해 "강한 유감을 표명한다"고 밝혔습니다.



국민의힘 함임경 대변인은 선관위 회의 직후 기자들과 만나 "선관위 차원의 질서유지권이 있다. 현장에서 너무 소란스럽다면 자리에서 제재할 수 있을 것"이라고 설명했습니다 이와 함께 "기존 규정이 담긴 공고문을 부착하고, 주의나 경고 등 경중에 따라 조치하겠다"라고 말했습니다.



책임당원도 아닌 전 씨가 당시 연설회장에 들어갈 수 있었던 경위에 대해서는 "다른 언론사에 나눠준 비표를 이용해서 들어간 걸로 파악됐다"면서 "재발할 경우 엄중하게 조치할 것으로 생각한다"고 밝혔습니다.



함 대변인은 전 씨가 내일(12일) 부산에서 열리는 두 번째 합동연설회 참석 방침을 밝힌 데 대해선 "연설회장 안으로 들어오는 건 어려울 것"이라면서도 "바깥에 오는 것까지 제한할 순 없다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



