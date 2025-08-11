메이저리그

탬파베이 김하성 시즌 2호 홈런에 2루타까지 폭발

입력 2025.08.11 (13:42) 수정 2025.08.11 (13:44)

미국 프로야구 메이저리그 탬파베이의 김하성(29)이 홈런에 2루타까지 맹활약을 펼쳤습니다.

김하성은 오늘(11일) 시애틀과의 원정 경기에 7번 타자 유격수로 선발 출전해 홈런과 2루타를 기록하며 3타수 2안타 2타점에 볼넷 한 개를 기록했습니다.

김하성은 팀이 4대 0으로 끌려가던 2회 1사 2루 첫 타석부터 2루타를 터트렸습니다.

시애틀의 우완 에이스 브라이언 우의 싱커를 공략, 좌익수 쪽으로 향하는 1타점 2루타를 쳤습니다.

다음 타석인 4회 2사 주자 없는 상황에선 같은 투수를 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 라인드라이브 시즌 2호 홈런을 기록했습니다.

김하성의 활약에도 탬파베이는 시애틀에 6대 3으로 졌습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

문영규
문영규 기자

