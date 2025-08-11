IT·과학

예스24, 2차 해킹 7시간 만에 서비스 재개…KISA 현장조사 중

입력 2025.08.11 (13:48) 수정 2025.08.11 (13:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난 6월에 이어 또 한 번 랜섬웨어 공격을 받은 예스24가 이번에는 7시간 만에 서비스를 재개했습니다.

예스24 측은 오늘(11일) 낮 언론 공지를 통해 "오전 11시 30분 기준 모든 서비스가 정상적으로 접속 및 이용할 수 있는 상태"라고 밝혔습니다.

오늘 새벽 4시 40분쯤 랜섬웨어 공격을 받은 지 대략 7시간 만입니다.

예스24는 공격 직후 전사적 비상 대응 체계를 가동해, 즉시 시스템을 차단하고 보안 점검에 나섰다고 밝혔습니다.

또 한국인터넷진흥원(KISA)에 피해 신고와 함께 기술 지원을 요청해, 오늘 오전 진흥원의 현장 조사를 받았습니다.

과학기술정보통신부 등은 정확한 사고 경위와 함께 지난번 공격 이후 예스24의 보안 조치에 미비한 점이 있었는지 등을 조사할 예정입니다.

앞서 예스24는 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 마비됐으며, 당시 해커와의 협상을 통해 닷새 뒤 일부 서비스부터 운영을 재개했습니다.

지난번 랜섬웨어 공격과 이번 공격이 같은 해킹 집단의 소행인지는 아직 확인되지 않았습니다.

예스24는 서비스 이용에 불편과 우려를 끼쳐 드려 사과드린다며, 안정적 서비스 제공을 위해 보안 시스템 등을 지속 강화하겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 예스24, 2차 해킹 7시간 만에 서비스 재개…KISA 현장조사 중
    • 입력 2025-08-11 13:48:23
    • 수정2025-08-11 13:49:06
    IT·과학
지난 6월에 이어 또 한 번 랜섬웨어 공격을 받은 예스24가 이번에는 7시간 만에 서비스를 재개했습니다.

예스24 측은 오늘(11일) 낮 언론 공지를 통해 "오전 11시 30분 기준 모든 서비스가 정상적으로 접속 및 이용할 수 있는 상태"라고 밝혔습니다.

오늘 새벽 4시 40분쯤 랜섬웨어 공격을 받은 지 대략 7시간 만입니다.

예스24는 공격 직후 전사적 비상 대응 체계를 가동해, 즉시 시스템을 차단하고 보안 점검에 나섰다고 밝혔습니다.

또 한국인터넷진흥원(KISA)에 피해 신고와 함께 기술 지원을 요청해, 오늘 오전 진흥원의 현장 조사를 받았습니다.

과학기술정보통신부 등은 정확한 사고 경위와 함께 지난번 공격 이후 예스24의 보안 조치에 미비한 점이 있었는지 등을 조사할 예정입니다.

앞서 예스24는 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 마비됐으며, 당시 해커와의 협상을 통해 닷새 뒤 일부 서비스부터 운영을 재개했습니다.

지난번 랜섬웨어 공격과 이번 공격이 같은 해킹 집단의 소행인지는 아직 확인되지 않았습니다.

예스24는 서비스 이용에 불편과 우려를 끼쳐 드려 사과드린다며, 안정적 서비스 제공을 위해 보안 시스템 등을 지속 강화하겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
강푸른
강푸른 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…<br>구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.