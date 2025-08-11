예스24, 2차 해킹 7시간 만에 서비스 재개…KISA 현장조사 중

지난 6월에 이어 또 한 번 랜섬웨어 공격을 받은 예스24가 이번에는 7시간 만에 서비스를 재개했습니다.



예스24 측은 오늘(11일) 낮 언론 공지를 통해 "오전 11시 30분 기준 모든 서비스가 정상적으로 접속 및 이용할 수 있는 상태"라고 밝혔습니다.



오늘 새벽 4시 40분쯤 랜섬웨어 공격을 받은 지 대략 7시간 만입니다.



예스24는 공격 직후 전사적 비상 대응 체계를 가동해, 즉시 시스템을 차단하고 보안 점검에 나섰다고 밝혔습니다.



또 한국인터넷진흥원(KISA)에 피해 신고와 함께 기술 지원을 요청해, 오늘 오전 진흥원의 현장 조사를 받았습니다.



과학기술정보통신부 등은 정확한 사고 경위와 함께 지난번 공격 이후 예스24의 보안 조치에 미비한 점이 있었는지 등을 조사할 예정입니다.



앞서 예스24는 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 마비됐으며, 당시 해커와의 협상을 통해 닷새 뒤 일부 서비스부터 운영을 재개했습니다.



지난번 랜섬웨어 공격과 이번 공격이 같은 해킹 집단의 소행인지는 아직 확인되지 않았습니다.



예스24는 서비스 이용에 불편과 우려를 끼쳐 드려 사과드린다며, 안정적 서비스 제공을 위해 보안 시스템 등을 지속 강화하겠다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



