구로 폐공장에서 공기총·총탄 60여 발 발견…경찰 수사 착수

서울 구로의 한 폐공장에서 총기 한 정과 다량의 총탄이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울 구로경찰서는 그제(9일) 구로공단 내 폐공장에서 장총 1정과 총탄 60여 발을 발견해 수거했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



발견된 총기는 총열은 쇠, 개머리판은 나무 재질로 이뤄진 공기총으로 확인됐습니다. 또, 총탄 60여 발 중 10여 발은 공기총탄, 나머지 50여 발은 군용 화약총탄이었습니다.



이 공장은 임대인과 임차인 사이 장기간 명도소송이 진행되면서 운영이 중단된 상태였는데, 임대인의 의뢰로 청소에 나선 폐기물 처리 업체가 총기와 총탄을 발견하고 경찰에 신고한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 공기총탄을 경찰청 산하 총포화약안전기술협회에 보내 감정하고, 화약총탄은 인근 군부대로 보내 감정을 한 뒤 결과를 공유받을 예정이라고 밝혔습니다.



경찰은 총기가 발견된 폐공장 임차인 70대 남성 A 씨를 총기 소유주로 보고, A 씨에 대해 총포화약법 위반 혐의로 입건 전 조사(내사)에 나섰습니다.



다만 A 씨는 현재 연락이 되지 않고 주거지에도 없어 경찰이 소재를 파악하고 있습니다.



경찰은 발견된 총기에 대해 "경찰에 사전 등록되지 않은 '무등록 총기'로 추정 중"이라면서도 "전산화되기 이전에 수기로 등록하던 시절 습득한 총기일 가능성도 열어두고 수사 중"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!