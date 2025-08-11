재난·기후·환경

낮기온 30도 안팎…비·소나기 잦아 후텁지근

입력 2025.08.11 (14:00)

전국이 대체로 흐린 가운데 남부 지방을 중심으로 비가 오겠습니다.

내일까지 이어질 비의 양은 남해안 많은 곳 100mm 이상, 제주도 최대 80mm, 그 밖의 영호남 5~60mm 사이로 예보됐습니다.

충청권에는 오늘 오후까지만 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다.

또 경기도와 강원도의 내륙·산지에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 24도 등 전국이 20도에서 24도로 오늘과 비슷하겠습니다.

내일 낮 기온은 서울 33도 등 전국이 27도에서 33도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다.

당분간 열대야가 없고 낮 최고기온도 30도를 밑도는 지역이 많겠지만, 비나 소나기가 온 곳에서는 습도로 인해 후텁지근한 날씨가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 오늘 남해 동부 먼바다와 동해 남부 남쪽 먼바다, 제주도 남동쪽 안쪽 먼바다, 제주도 남쪽 바깥 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

오늘과 내일 남부 지방에 이어 모레와 글피는 중부를 중심으로 비 소식이 있겠습니다.

공지·정정

