한·베트남 정상회담…“교역 1,500억 달러 달성”
입력 2025.08.11 (14:09) 수정 2025.08.11 (14:14)
이재명 대통령과 방한한 또 럼 베트남 당 서기장이 오늘 정상회담을 갖고 양국 협력을 강화하는 내용의 공동성명을 채택했습니다.
이에 따라 양국은 2030년까지 교역 규모 1,500억 달러 달성을 위해 노력하고, 베트남의 신규 원전과 신도시 건설 등 국책 사업에서도 협력을 강화하기로 했습니다.
럼 서기장의 방문은 새 정부 들어 첫 국빈 방문입니다.
