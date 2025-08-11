[오후날씨 꿀팁] 내일까지 남부 비…제주·남해안 강한 비

동영상 고정 취소

정체전선의 영향으로 남부지방엔 비가 내리고 있습니다.



내일까지 제주와 전남 해안, 경남에 20에서 80, 특히 남해안 지역에 최대 100밀리미터 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



그 밖의 전남에 10에서 60, 전북과 경북에 5에서 40밀리미터의 비가 예상됩니다.



현재 제주와 호남, 경남, 충청엔 비가 내리고 있습니다.



오후에도 충청과 남부지방엔 비가 이어지겠고, 특히 남해안과 제주도엔 시간당 30밀리미터 안팎의 강한 비가 오는 곳도 있겠습니다.



수도권과 강원도는 흐린 날씨가 이어지겠고, 경기내륙과 강원 내륙엔 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



비가 내리고 흐린 날씨가 이어지며 서울의 낮 기온 31도, 부산 30도, 광주 28도로 어제보다 낮겠습니다.



바다의 물결은 동해와 제주 해상에서 3미터로 높게 일겠고, 남해안과 제주 해안엔 너울이 강하게 밀려오겠습니다.



정체전선이 올라오면서 모레 수요일엔 중부지방에 비가 예상됩니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:김유진



