환경단체 “日 수산물 수입 규제 완화 안 돼”

고이즈미 신지로 일본 농림수산상 방한에 맞춰, 국내 환경단체들이 일본산 수산물의 수입 규제를 완화해서는 안 된다고 밝혔습니다.



환경보건시민단체, 환경운동연합 등은 오늘(11일) 오전 서울 종로구 주한 일본대사관 앞에서 기자회견을 열고 “고이즈미 농림수산상이 일본산 수산물 수입 규제 완화를 요구할 수 있다는 관측이 제기된다”며 이같이 주장했습니다.



이들은 “후쿠시마 해양투기가 중단되지 않는 상황에서 어떤 이유에서도 일본산 수산물의 수입 규제를 완화하지 않는다는 입장을 전달해야 한다”고 말했습니다.



또, “우리나라만의 문제가 아닌 지구촌 모두의 안전을 위한 일로서 대한민국의 친환경 리더십을 지구촌에 보여줘야 한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 환경보건시민센터 제공]



