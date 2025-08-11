사회

환경단체 “日 수산물 수입 규제 완화 안 돼”

입력 2025.08.11 (14:10) 수정 2025.08.11 (14:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

고이즈미 신지로 일본 농림수산상 방한에 맞춰, 국내 환경단체들이 일본산 수산물의 수입 규제를 완화해서는 안 된다고 밝혔습니다.

환경보건시민단체, 환경운동연합 등은 오늘(11일) 오전 서울 종로구 주한 일본대사관 앞에서 기자회견을 열고 “고이즈미 농림수산상이 일본산 수산물 수입 규제 완화를 요구할 수 있다는 관측이 제기된다”며 이같이 주장했습니다.

이들은 “후쿠시마 해양투기가 중단되지 않는 상황에서 어떤 이유에서도 일본산 수산물의 수입 규제를 완화하지 않는다는 입장을 전달해야 한다”고 말했습니다.

또, “우리나라만의 문제가 아닌 지구촌 모두의 안전을 위한 일로서 대한민국의 친환경 리더십을 지구촌에 보여줘야 한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 환경보건시민센터 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 환경단체 “日 수산물 수입 규제 완화 안 돼”
    • 입력 2025-08-11 14:10:36
    • 수정2025-08-11 14:27:47
    사회
고이즈미 신지로 일본 농림수산상 방한에 맞춰, 국내 환경단체들이 일본산 수산물의 수입 규제를 완화해서는 안 된다고 밝혔습니다.

환경보건시민단체, 환경운동연합 등은 오늘(11일) 오전 서울 종로구 주한 일본대사관 앞에서 기자회견을 열고 “고이즈미 농림수산상이 일본산 수산물 수입 규제 완화를 요구할 수 있다는 관측이 제기된다”며 이같이 주장했습니다.

이들은 “후쿠시마 해양투기가 중단되지 않는 상황에서 어떤 이유에서도 일본산 수산물의 수입 규제를 완화하지 않는다는 입장을 전달해야 한다”고 말했습니다.

또, “우리나라만의 문제가 아닌 지구촌 모두의 안전을 위한 일로서 대한민국의 친환경 리더십을 지구촌에 보여줘야 한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 환경보건시민센터 제공]
신수빈
신수빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…<br>구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.