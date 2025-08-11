‘웬즈데이’ 팀 버튼 “별종이 편하다…개성 보호가 중요”

넷플릭스 시리즈 ‘웬즈데이’ 시즌2 공개와 함께 팀 버튼 감독과 주연 배우들이 한국을 방문했습니다.



넷플릭스는 오늘(11일) 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 팀 버튼 감독과 주연 배우들이 참석한 가운데 기자간담회를 열었습니다.



팀 버튼 감독은 자신의 작품 철학에 대해 “시청자와의 접점을 자꾸 생각하면 작품이 기성품처럼 되고 만다”며 내 개성을 보호하는 것이 중요하다고 말했습니다.



그러면서 “웬즈데이 시즌 1의 성공 요인에 대해 과도하게 분석하려 했다면 좋은 결과를 내지 못했을 것”이라며, 시즌2도 제 마음이 시키는 대로 만들었다고 덧붙였습니다.



또 “모든 사람이 ‘난 좀 이상한 것 같아’라는 느낌을 받아본 적이 있을 것”이라며 자신은 평범한 사람이 더 무섭고, 별종이 더 편안하다고 느껴진다고 작품 배경을 설명했습니다.



팀 버튼 감독은 영화 ‘비틀쥬스’, ‘가위손’, ‘배트맨’ 등 인기 영화를 연출하며 자신만의 작품 세계를 구축해 왔습니다.



주인공 웬즈데이 역할을 맡은 제나 오르테가도 “전형적인 여자아이 이미지에 빠지지 않고 솔직하며 당당하게 목소리를 낼 줄 아는 여자아이들이 가장 사랑스럽다”며 이번 웬즈데이 케릭터에 대한 애정을 표했습니다.



이니드 역의 엠마 마이어스 역시 “다른 사람들의 시선을 신경 쓰지 않는 솔직한 아이이고, 괴짜라서 사랑스러운 아이”라며 “나 자신으로 존재하는 것이 중요하지, 세상의 틀에 맞출 필요가 없다는 메시지를 담은 캐릭터”라고 설명했습니다.



팀 버튼 감독과 배우들은 어제(10일)는 서울 영등포 타임스퀘어에서 한국 팬들과 만났습니다.



넷플릭스 시리즈 ‘웬즈데이 2’ 파트 2는 다음 달 3일 공개됩니다.



[사진 출처 : 넷플릭스 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!