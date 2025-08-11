정치

민주당 “국민의힘, 국민 임명식 불참 결정…대선 결과 불복하는 건가”

입력 2025.08.11 (14:34) 수정 2025.08.11 (15:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당은 이번달 15일 열리는 ‘국민 임명식’에 국민의힘이 불참하기로 결정했다며, 대선 결과에 불복하는 것이냐고 비판했습니다.

민주당 김현정 원내대변인은 오늘(11일) 오전 국회에서 브리핑을 통해 “국민의힘 지도부가 8월 15일에 개최되는 광복 80주년 기념 ‘국민 임명식’에 전면 불참하기로 결정했다”면서 “정치적 의도가 짙어 불참하겠다는 변명은 국민주권정부를 출범시킨 국민의 결정을 부정하는 것”이라고 지적했습니다.

김 대변인은 “정치적 입장을 떠나 대통령 취임을 축하하고 국민 통합을 이루는 것이 정치권의 도리”라면서 “대선 결과에 불복하는 것이 아니라면 국민 임명식에 불참할 하등의 이유가 없다”고 밝혔습니다.

그러면서 “이번 국민 임명식은 대통령이 주인공이 아니라 국가의 진정한 주인인 국민이 주인공이 되어 대통령에게 임명장을 수여하는 행사”라면서 “국민주권정부와 민주당은 내란 세력의 방해에도 국민의 목소리를 모두 담고, 민생과 민주주의를 지키며, 국민통합을 위해 한발 한발 나아갈 것”이라고 강조했습니다.

광복 80주년 기념행사는 15일 오전 10시 공식 행사와 오후 8시 광화문광장에서 국민 임명식 겸 경축 행사가 열릴 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “국민의힘, 국민 임명식 불참 결정…대선 결과 불복하는 건가”
    • 입력 2025-08-11 14:34:43
    • 수정2025-08-11 15:03:32
    정치
더불어민주당은 이번달 15일 열리는 ‘국민 임명식’에 국민의힘이 불참하기로 결정했다며, 대선 결과에 불복하는 것이냐고 비판했습니다.

민주당 김현정 원내대변인은 오늘(11일) 오전 국회에서 브리핑을 통해 “국민의힘 지도부가 8월 15일에 개최되는 광복 80주년 기념 ‘국민 임명식’에 전면 불참하기로 결정했다”면서 “정치적 의도가 짙어 불참하겠다는 변명은 국민주권정부를 출범시킨 국민의 결정을 부정하는 것”이라고 지적했습니다.

김 대변인은 “정치적 입장을 떠나 대통령 취임을 축하하고 국민 통합을 이루는 것이 정치권의 도리”라면서 “대선 결과에 불복하는 것이 아니라면 국민 임명식에 불참할 하등의 이유가 없다”고 밝혔습니다.

그러면서 “이번 국민 임명식은 대통령이 주인공이 아니라 국가의 진정한 주인인 국민이 주인공이 되어 대통령에게 임명장을 수여하는 행사”라면서 “국민주권정부와 민주당은 내란 세력의 방해에도 국민의 목소리를 모두 담고, 민생과 민주주의를 지키며, 국민통합을 위해 한발 한발 나아갈 것”이라고 강조했습니다.

광복 80주년 기념행사는 15일 오전 10시 공식 행사와 오후 8시 광화문광장에서 국민 임명식 겸 경축 행사가 열릴 예정입니다.
오대성
오대성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.