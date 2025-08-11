국제

타이완도 관세 해석 논란…“20%가 아니라 기존관세+20%”

입력 2025.08.11 (14:41) 수정 2025.08.11 (14:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본에 이어 대만에서도 미국이 대만에 부과한 상호관세율에 대한 해석을 놓고 논란이 일고 있습니다.

11일 연합보와 중국시보 등 타이완 언론에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 타이완에 부과한 상호관세 20%가 지난 7일 발효된 가운데 타이완 행정원 경제무역협상판공실(OTN)은 지난 8일 오후 늦게 타이완에 적용된 상호관세가 20%만이 아닌 기존 관세에 20%를 합산한 것이라고 밝혔습니다.

OTN은 기존의 최혜국대우(MFN) 세율에 타이완이 임시로 부과받은 상호관세 20%를 더해야 한다면서, 타이완제 공구기계류의 경우 기존 MFN 세율 4.7%에 상호관세 20%를 합산하면 24.7%에 달한다고 설명했습니다.

경제부 무역서는 이미 지난 4월 4일 트럼프 행정부의 상호 관세가 MFN 세율에 추가하는 개념이라고 설명했다고 밝혔고, 양전니 OTN 총담판대표도 지난 4월 16일과 지난 6일에 이같은 상호관세 계산 방식을 자세히 공개했다고 말했습니다.

이에 대해 제2야당 민중당 황궈창 주석(대표)은 당국이 이같은 상호관세 관련 내용 발표를 ‘깜깜이’ 방식 공개라고 비판했습니다.

제1야당 국민당 입법위원(국회의원)은 행정원의 설명이 부족하다고 지적했고, 일부 민진당 입법위원은 대중들은 정부가 해당 상호관세에 대해 사전에 언급했다는 식의 답변보다는 정확한 상황을 듣고 싶어 한다면서 당국의 ‘대외 홍보 위기’라고 혹평했습니다.

한편, 타이완 상공업계는 환율 변화에 이어 이같은 세율 증가로 인해 타이완 전통 산업 제품의 비용이 한국과 일본에 비해 10% 이상 늘어날 것이라고 우려했습니다.

이로 인해 향후 타이완 제품의 가격 경쟁력 상실로 인해 관련 제품의 주문이 경쟁국인 한국, 일본, 싱가포르 등으로 옮겨감에 따라 앞으로 실업률 등 여러 문제가 나타날 것으로 내다봤습니다.

한 전문가는 이같은 상호관세 부과방식으로 타이완과 일본의 공업·농업 부분 관세 격차가 15∼27%에 달함에 따라 이런 상황에서 타이완의 가격 경쟁은 실패할 수 없다고 지적하고, 이런 미국의 정책으로 ‘탈타이완화’ 우려가 나온다고 말했습니다.

논란이 제기됨에 따라 타이완 입법원(국회) 외교국방위원회는 오는 14일 외교부장(장관), 관련 부처 차장(차관) 및 행정원 OTN 부총담판대표 등을 출석시켜 타이완과 미국의 상호관세 및 국제정세 변화에 따른 상호 작용에 대해 보고받을 예정이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 타이완도 관세 해석 논란…“20%가 아니라 기존관세+20%”
    • 입력 2025-08-11 14:41:54
    • 수정2025-08-11 14:45:57
    국제
일본에 이어 대만에서도 미국이 대만에 부과한 상호관세율에 대한 해석을 놓고 논란이 일고 있습니다.

11일 연합보와 중국시보 등 타이완 언론에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 타이완에 부과한 상호관세 20%가 지난 7일 발효된 가운데 타이완 행정원 경제무역협상판공실(OTN)은 지난 8일 오후 늦게 타이완에 적용된 상호관세가 20%만이 아닌 기존 관세에 20%를 합산한 것이라고 밝혔습니다.

OTN은 기존의 최혜국대우(MFN) 세율에 타이완이 임시로 부과받은 상호관세 20%를 더해야 한다면서, 타이완제 공구기계류의 경우 기존 MFN 세율 4.7%에 상호관세 20%를 합산하면 24.7%에 달한다고 설명했습니다.

경제부 무역서는 이미 지난 4월 4일 트럼프 행정부의 상호 관세가 MFN 세율에 추가하는 개념이라고 설명했다고 밝혔고, 양전니 OTN 총담판대표도 지난 4월 16일과 지난 6일에 이같은 상호관세 계산 방식을 자세히 공개했다고 말했습니다.

이에 대해 제2야당 민중당 황궈창 주석(대표)은 당국이 이같은 상호관세 관련 내용 발표를 ‘깜깜이’ 방식 공개라고 비판했습니다.

제1야당 국민당 입법위원(국회의원)은 행정원의 설명이 부족하다고 지적했고, 일부 민진당 입법위원은 대중들은 정부가 해당 상호관세에 대해 사전에 언급했다는 식의 답변보다는 정확한 상황을 듣고 싶어 한다면서 당국의 ‘대외 홍보 위기’라고 혹평했습니다.

한편, 타이완 상공업계는 환율 변화에 이어 이같은 세율 증가로 인해 타이완 전통 산업 제품의 비용이 한국과 일본에 비해 10% 이상 늘어날 것이라고 우려했습니다.

이로 인해 향후 타이완 제품의 가격 경쟁력 상실로 인해 관련 제품의 주문이 경쟁국인 한국, 일본, 싱가포르 등으로 옮겨감에 따라 앞으로 실업률 등 여러 문제가 나타날 것으로 내다봤습니다.

한 전문가는 이같은 상호관세 부과방식으로 타이완과 일본의 공업·농업 부분 관세 격차가 15∼27%에 달함에 따라 이런 상황에서 타이완의 가격 경쟁은 실패할 수 없다고 지적하고, 이런 미국의 정책으로 ‘탈타이완화’ 우려가 나온다고 말했습니다.

논란이 제기됨에 따라 타이완 입법원(국회) 외교국방위원회는 오는 14일 외교부장(장관), 관련 부처 차장(차관) 및 행정원 OTN 부총담판대표 등을 출석시켜 타이완과 미국의 상호관세 및 국제정세 변화에 따른 상호 작용에 대해 보고받을 예정이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김귀수
김귀수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.