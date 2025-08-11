전남 고흥 새우 양식장 감전사고 외국인 노동자 2명 모두 숨져

전남 고흥의 새우 양식장에서 발생한 감전사고의 사망자가 2명으로 늘었습니다.



어제(10일) 전남 고흥군 두원면의 한 새우 양식장에서 감전사고를 당해 병원으로 옮겨져 치료를 받던 베트남 국적 33살 노동자 A씨가 밤 늦게 사망 판정을 받았습니다.



앞서 태국 국적 29살 노동자 B씨는 사고 직후 숨졌습니다.



경찰은 담수정화시설의 수중 모터가 고장나 이를 확인하기 위해 A씨가 관에 들어갔다가 빠졌고 이를 구하려던 B씨도 같이 빠진 후 감전된 것으로 보고 양식장 관계자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.



한편, A 씨는 2년 전부터 해당 양식장에서 일해왔는데 당국에는 고용 사업장이 지정돼 있지 않고 관광비자로 입국한 것으로 전해졌습니다.



B 씨도 사업장 지정이 안 된 상태로 양식장 정비 작업 등을 위해 인력사무소를 통해 임시로 고용된 것으로 알려졌습니다.



