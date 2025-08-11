인천교육청, 인천 특수교사사망 사건 관련 공익감사 청구

인천시교육청은 지난해 발생한 특수교사 사망 사건과 관련해 감사원 공익감사를 청구하기로 했다고 밝혔습니다.



또, 감사 청구와 별도로 진상조사위원회 결과보고서 공개 범위 등을 결정하기 위해 최근 법무법인에 자문을 의뢰해 둔 상태라고 덧붙였습니다.



책임 있는 조치가 미흡하다는 지적이 이어지고 있어 진상조사 전반에 대한 객관성과 공정성을 확보하기 위해 추진한다고 인천시교육청은 설명했습니다.



앞서 특수교사 사망 관련 진상조사위원회는 지난달 조사 결과보고서를 채택한 뒤 시 교육청에 대해 도성훈 시 교육감은 자진해서 사퇴하고 이상돈 부교육감을 파면하라고 각각 권고했습니다.



또 지난달까지 결과보고서 요약본을, 이달까지 전체 보고서를 각각 공개하라고 결정했습니다.



그러나 시 교육청이 결과보고서 요약본을 지난달 말까지 공개하지 않자, 진상조사위 일부 위원은 지난 4일 성명서를 통해 "진상조사위 결정 사항을 (시 교육청은) 책임감 있게 충실히 이행하라"며 "관련 책임자 징계를 위한 행정절차를 즉각 이행하라"고 촉구했습니다.



이들은 내일(12일) 도성훈 교육감을 직무 유기 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발할 예정입니다.



진상조사위는 시 교육청, 교원단체, 유족 등이 추천한 위원 12명으로 구성됐습니다.



인천 모 초등학교 특수교사는 정원을 초과한 특수학급을 맡아 격무에 시달리다가 지난해 10월 24일 숨졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



