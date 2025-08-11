사회

인천교육청, 인천 특수교사사망 사건 관련 공익감사 청구

입력 2025.08.11 (14:56) 수정 2025.08.11 (15:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천시교육청은 지난해 발생한 특수교사 사망 사건과 관련해 감사원 공익감사를 청구하기로 했다고 밝혔습니다.

또, 감사 청구와 별도로 진상조사위원회 결과보고서 공개 범위 등을 결정하기 위해 최근 법무법인에 자문을 의뢰해 둔 상태라고 덧붙였습니다.

책임 있는 조치가 미흡하다는 지적이 이어지고 있어 진상조사 전반에 대한 객관성과 공정성을 확보하기 위해 추진한다고 인천시교육청은 설명했습니다.

앞서 특수교사 사망 관련 진상조사위원회는 지난달 조사 결과보고서를 채택한 뒤 시 교육청에 대해 도성훈 시 교육감은 자진해서 사퇴하고 이상돈 부교육감을 파면하라고 각각 권고했습니다.

또 지난달까지 결과보고서 요약본을, 이달까지 전체 보고서를 각각 공개하라고 결정했습니다.

그러나 시 교육청이 결과보고서 요약본을 지난달 말까지 공개하지 않자, 진상조사위 일부 위원은 지난 4일 성명서를 통해 "진상조사위 결정 사항을 (시 교육청은) 책임감 있게 충실히 이행하라"며 "관련 책임자 징계를 위한 행정절차를 즉각 이행하라"고 촉구했습니다.

이들은 내일(12일) 도성훈 교육감을 직무 유기 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발할 예정입니다.

진상조사위는 시 교육청, 교원단체, 유족 등이 추천한 위원 12명으로 구성됐습니다.

인천 모 초등학교 특수교사는 정원을 초과한 특수학급을 맡아 격무에 시달리다가 지난해 10월 24일 숨졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 인천교육청, 인천 특수교사사망 사건 관련 공익감사 청구
    • 입력 2025-08-11 14:56:42
    • 수정2025-08-11 15:06:18
    사회
인천시교육청은 지난해 발생한 특수교사 사망 사건과 관련해 감사원 공익감사를 청구하기로 했다고 밝혔습니다.

또, 감사 청구와 별도로 진상조사위원회 결과보고서 공개 범위 등을 결정하기 위해 최근 법무법인에 자문을 의뢰해 둔 상태라고 덧붙였습니다.

책임 있는 조치가 미흡하다는 지적이 이어지고 있어 진상조사 전반에 대한 객관성과 공정성을 확보하기 위해 추진한다고 인천시교육청은 설명했습니다.

앞서 특수교사 사망 관련 진상조사위원회는 지난달 조사 결과보고서를 채택한 뒤 시 교육청에 대해 도성훈 시 교육감은 자진해서 사퇴하고 이상돈 부교육감을 파면하라고 각각 권고했습니다.

또 지난달까지 결과보고서 요약본을, 이달까지 전체 보고서를 각각 공개하라고 결정했습니다.

그러나 시 교육청이 결과보고서 요약본을 지난달 말까지 공개하지 않자, 진상조사위 일부 위원은 지난 4일 성명서를 통해 "진상조사위 결정 사항을 (시 교육청은) 책임감 있게 충실히 이행하라"며 "관련 책임자 징계를 위한 행정절차를 즉각 이행하라"고 촉구했습니다.

이들은 내일(12일) 도성훈 교육감을 직무 유기 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발할 예정입니다.

진상조사위는 시 교육청, 교원단체, 유족 등이 추천한 위원 12명으로 구성됐습니다.

인천 모 초등학교 특수교사는 정원을 초과한 특수학급을 맡아 격무에 시달리다가 지난해 10월 24일 숨졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
임명규
임명규 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.