정치

한미 유해발굴 협력 회의…6·25전사자 유해 상호봉환 논의

입력 2025.08.11 (15:02) 수정 2025.08.11 (15:05)

국방부 유해발굴감식단은 현지시간 6일 미국 워싱턴DC에 있는 미 국방부 전쟁포로·실종자 확인국 본부(DPAA)에서 한미 유해발굴 협력 정례회의를 열었다고 오늘(11일) 밝혔습니다.

2011년부터 해마다 주기적으로 열리고 있는 이 회의에서 이근원 유해발굴감식단장과 켈리 맥케그 미 DPAA 국장은 유해의 상호 봉환 시기 등을 논의했습니다.

현재 미국에서 한국으로 봉환될 유해는 7구, 한국에서 미국으로 봉환될 유해는 3구입니다.

시기로는 6월 호국보훈의 달, 유엔군 참전의 날 등이 거론됐습니다.

6·25전쟁에 유엔군 일원으로 참전했다가 전사한 튀르키예 군 유해 4구의 인수는 이달 중 실시하기로 했습니다.

튀르키예 군 유해는 현재 미 DPAA에서 보관하고 있는데, 1996∼2005년 북한 지역에서 북미가 공동으로 발굴한 유해 3구와 1984년부터 하와이 국립묘지 재개장 과정에서 발굴된 무명용사 유해 1구입니다.

이 유해 4구는 미 DPAA와 유엔군사령부를 거쳐 국방부 유해발굴감식단이 인수했다가 오는 11월 부산 유엔기념공원 안장을 추진할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부유해발굴감식단 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부유해발굴감식단 제공]
윤진
윤진 기자

