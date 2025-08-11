정치

충칭 임시정부 마지막 청사 기념관 30주년 기념식 열려

입력 2025.08.11 (15:20) 수정 2025.08.11 (15:25)

국가보훈부는 오늘(11일) 대한민국임시정부의 마지막 청사였던 '충칭 대한민국임시정부 연화지 청사 기념관 개관 30주년 기념식'을 현지에서 개최했다고 밝혔습니다.

충칭 대한민국임시정부 연화지 청사는 1919년 상하이에서 수립된 임시정부가 이후 항저우, 창사, 광저우 등을 거쳐 자리잡은 곳으로, 광복을 맞을 때까지 사용했습니다.

1994년 6월 우리 독립기념관과 충칭시 인민대외우호협회가 청사 복원 협정을 체결했고, 이듬해 8월 11일 복원돼 기념관으로 개관했습니다.

오늘 기념식에는 조선의용대로 활동한 독립유공자 이달 선생의 딸 이소심 여사, 한국광복군 군의처장이었던 독립유공자 유진동 선생의 아들 유수동 선생과 양국 관련 기관 관계자 등 100여 명이 참석했습니다.

권오을 보훈부 장관은 현충시설관리과장이 대독한 축사를 통해 "우리 정부는 임시정부의 마지막 청사인 연화지 청사 기념관을 비롯해 국외 독립운동 사적지가 잘 보존되고 활성화될 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 나갈 것"이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 보훈부 제공]

