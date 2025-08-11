조경태 “한덕수-추경호, 계엄 직후 ‘7분 통화’ 나왔다” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

내란 특검에 출석해 참고인 조사를 받은 조경태 국민의힘 의원이 추경호 전 국민의힘 원내대표가 특검의 주된 수사 대상이 될 것이라는 전망을 내놨습니다.



조 의원은 오늘(11일) 오전 8시쯤 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 참고인으로 출석해 다섯 시간 정도 조사를 받았습니다.



조 의원은 조사를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "국회의장은 본회의장으로 모이라고 하는데 (추 전 원내대표 측이) 본회의장이 아닌 당사로 모이라는 텔레그램 문자를 집중적으로 보냈다"며 "그런 행위를 하도록 유도한 의원들, 그리고 추 전 원내대표는 텔레그램에서 아무런 말을 하지 않고 침묵하고 있었던 점 등이 중점 수사 대상이 되지 않을까 생각한다"고 밝혔습니다.



그러면서 "텔레그램을 통해 적극적으로 당사로 오라고 했던 분들에 대해서도 조심스럽지만 조사를 해야 할 부분이 있을 것으로 본다"고 말했습니다.



조 의원은 또 "12월 3일 밤 11시 12분에 추 전 원내대표와 한덕수 전 총리가 7분 이상 통화한 것이 나왔다"며 "한 전 총리가 당시 국무위원들이 모두 반대했는데 윤 전 대통령이 비상계엄을 강행했다는 통화를 했던 걸로 나온다"고 밝혔습니다.



조 의원은 이어 "특검팀은 한 전 총리의 전화를 받은 추 전 원내대표가 적극적으로 위헌적, 불법적 비상계엄을 막지 못한 부분에 대해 집중적으로 들여다보는 것 같다"고 말하기도 했습니다.



(영상편집: 오미랑)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!