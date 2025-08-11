정치

정청래, 진우스님 예방…“당대표로서 머슴 노릇 잘할 것”

입력 2025.08.11 (15:32) 수정 2025.08.11 (15:35)

더불어민주당 정청래 대표가 대한불교조계종 총무원장 진우스님을 예방하며 “자비를 베풀면서 국민들을 편하게 할 수 있도록 당대표로서 머슴 노릇을 잘하도록 하겠다”고 밝혔습니다.

정 대표는 오늘(11일) 오후 서울 종로구 조계사를 찾아 “부처님이 원하는 세상, 부처님이 원하는 대한민국도 국민들이 안심하고 편안하고, 행복하게 살 수 있는 나라라고 생각한다”며 이같이 말했습니다.

진우스님은 정 대표에게 “여당뿐만 아니라 나라와 국민 전체를 잘 보고 평안하게 하는 게 여당 대표의 역할이라고 생각한다”며 “국내적으로 큰 일들이 다 마무리되는 시점에서 당대표를 맡아 유종의 미를 잘 거두어 달라”고 당부했습니다.

또 “지나치게 자기 감정이 들어가 버리면 법을 위반하게 된다”며 “법은 좋고 싫은 간택을 하지 않는 것, 자기 감정을 넣지 않는 것”이라고 강조했습니다.

정 대표는 “큰 스님 말씀하신 대로 제가 감정을 빼고 탕평 인사를 했다”며 “저를 도왔든 안 도왔든 관계없이 탕평인사를 했다”고 답했습니다.

이어 “언론에서도 보통 인사를 하게 되면 자기 사람 챙겼다고 비판하는데 이번에는 그런 게 없다”며 “전당대회는 끝난 거고 앞으로 당 발전을 위해 필요한 분들을 인사했다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

