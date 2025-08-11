[월드 플러스] “감히 어딜 들어와”…야생 곰 혼쭐낸 포메라니안
입력 2025.08.11 (15:36) 수정 2025.08.11 (15:41)
캐나다 밴쿠버 서부의 한 가정집인데요.
환기를 위해 잠시 열어둔 문으로 커다란 야생 곰 한 마리가 들어오더니 어슬렁어슬렁 집 안을 활보합니다.
하지만 잠시 후 꽁무니가 빠지도록 허겁지겁 도망치는 야생 곰!
그 뒤를 강아지 한 마리가 쫓아가더니 곰이 사라질 때까지 마당을 지키며 짖어댑니다.
2kg이 조금 넘는 작은 몸으로 야생 곰을 혼쭐낸 이 세 살배기 포메라니안의 이름은 '스카우트'입니다.
주인에 따르면 이전에도 야생곰 몇 마리가 마당에 침입한 적이 있는데 이날은 음악을 듣다가 곰의 기척을 듣지 못했다는데요.
그 사이 불청객 야생 곰은 부엌에 있던 강아지 먹이를 먹어 치웠고 이를 목격한 스카우트는 주인이 말릴 틈도 없이 곰에게 달려들어 집 밖으로 내쫓았다고 합니다.
용맹하고 겁 없는 스카우트의 모습은 소셜미디어상에서 엄청난 화제가 됐고요.
이날 이후 야생곰은 집 근처에 얼씬도 하지 않고 있다고 합니다.
