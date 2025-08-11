경제

DL그룹, ‘부도 위기’ 여천NCC에 2천억원 추가 지원하기로

입력 2025.08.11 (15:44) 수정 2025.08.11 (15:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

여천NCC 공동 대주주인 DL그룹이 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC에 추가 자금을 지원하기로 방침을 정했습니다.

DL그룹 지주회사 ㈜DL과 DL케미칼은 오늘(11일) 각각 긴급 이사회를 열어 여천NCC에 대해 추가 자금 2천억 원을 지원하는 안건을 통과시켰다고 밝혔습니다.

자금 지원은 DL케미칼이 2천억 원을 유상증자하고, DL은 DL케미칼 주식 82만 3천86주를 약 1천778억 원에 추가 취득하는 방식으로 이뤄집니다.

1999년 4월 한화그룹과 DL그룹이 공동 설립한 석유화학 합작법인 여천NCC는 한화솔루션(옛 한화석유화학)과 DL케미칼(옛 대림산업)이 지분을 각각 50%씩 보유하고 있습니다.

국내 에틸렌 생산능력 3위의 기업이지만 2020년대부터 중국발 공급과잉 여파가 본격화하면서 실적 부진을 겪어왔습니다.

최근에는 전남 여수 3공장 가동을 중단했으며, 운영자금 결제일인 21일까지 3천100억 원의 자금 부족을 해결하지 못할 경우 디폴트(채무불이행) 가능성이 제기돼 왔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 여천NCC 홈페이지]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • DL그룹, ‘부도 위기’ 여천NCC에 2천억원 추가 지원하기로
    • 입력 2025-08-11 15:44:28
    • 수정2025-08-11 15:46:27
    경제
여천NCC 공동 대주주인 DL그룹이 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC에 추가 자금을 지원하기로 방침을 정했습니다.

DL그룹 지주회사 ㈜DL과 DL케미칼은 오늘(11일) 각각 긴급 이사회를 열어 여천NCC에 대해 추가 자금 2천억 원을 지원하는 안건을 통과시켰다고 밝혔습니다.

자금 지원은 DL케미칼이 2천억 원을 유상증자하고, DL은 DL케미칼 주식 82만 3천86주를 약 1천778억 원에 추가 취득하는 방식으로 이뤄집니다.

1999년 4월 한화그룹과 DL그룹이 공동 설립한 석유화학 합작법인 여천NCC는 한화솔루션(옛 한화석유화학)과 DL케미칼(옛 대림산업)이 지분을 각각 50%씩 보유하고 있습니다.

국내 에틸렌 생산능력 3위의 기업이지만 2020년대부터 중국발 공급과잉 여파가 본격화하면서 실적 부진을 겪어왔습니다.

최근에는 전남 여수 3공장 가동을 중단했으며, 운영자금 결제일인 21일까지 3천100억 원의 자금 부족을 해결하지 못할 경우 디폴트(채무불이행) 가능성이 제기돼 왔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 여천NCC 홈페이지]
이정민
이정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.