DL그룹, ‘부도 위기’ 여천NCC에 2천억원 추가 지원하기로

여천NCC 공동 대주주인 DL그룹이 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC에 추가 자금을 지원하기로 방침을 정했습니다.



DL그룹 지주회사 ㈜DL과 DL케미칼은 오늘(11일) 각각 긴급 이사회를 열어 여천NCC에 대해 추가 자금 2천억 원을 지원하는 안건을 통과시켰다고 밝혔습니다.



자금 지원은 DL케미칼이 2천억 원을 유상증자하고, DL은 DL케미칼 주식 82만 3천86주를 약 1천778억 원에 추가 취득하는 방식으로 이뤄집니다.



1999년 4월 한화그룹과 DL그룹이 공동 설립한 석유화학 합작법인 여천NCC는 한화솔루션(옛 한화석유화학)과 DL케미칼(옛 대림산업)이 지분을 각각 50%씩 보유하고 있습니다.



국내 에틸렌 생산능력 3위의 기업이지만 2020년대부터 중국발 공급과잉 여파가 본격화하면서 실적 부진을 겪어왔습니다.



최근에는 전남 여수 3공장 가동을 중단했으며, 운영자금 결제일인 21일까지 3천100억 원의 자금 부족을 해결하지 못할 경우 디폴트(채무불이행) 가능성이 제기돼 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 여천NCC 홈페이지]



