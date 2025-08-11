국제

골프장 가는길 노숙자, 눈에 거슬렸나…트럼프, 워싱턴서 추방 예고

입력 2025.08.11 (16:05) 수정 2025.08.11 (16:08)

도널드 트럼프 미국 대통령이 골프장에 가는 길에 눈에 띈 노숙자들의 사진을 소셜미디어에 올리며 강제 추방을 예고했습니다.

백악관은 주말 동안 연방 법 집행관 450명과 연방수사국(FBI) 요원 120명을 워싱턴DC에 배치한 데 이어 국가방위군 병력마저 동원하는 방안을 검토하고 있습니다.

현지 시각 10일 영국 일간 가디언에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 4장의 사진과 함께 "노숙자들은 즉시 떠나야 한다"는 글을 올렸습니다.

트럼프 대통령은 "머물 곳을 제공하겠지만 수도에서 멀리 떨어진 곳일 것"이라며 11일 오전에는 백악관에서 이와 관련한 기자회견을 열겠다고 예고했습니다.

가디언은 이 글이 트럼프 대통령이 백악관에서 버지니아 골프클럽으로 이동한 직후 올라왔다고 짚었습니다.

게시글에 첨부된 사진도 모두 백악관에서 골프장으로 이동하는 대통령의 차량 행렬에서 촬영된 것이었습니다.

골프장에 가는 길에 눈에 거슬린 노숙자들의 텐트 사진 등을 SNS에 올리며 자발적으로 떠나지 않으면 강제로 쫓아내겠다고 경고한 셈입니다.

트럼프 대통령은 민주당 성향이 강한 워싱턴DC의 행정에 여러 차례 불만을 드러내며 연방정부가 자치권을 회수해갈 수 있다고 시사해왔습니다.

특히 지난 3일 '머스크 키즈'로 유명한 에드워드 코리스틴이 폭행당한 사건을 계기로 워싱턴DC를 연방정부 직할시로 만들겠다는 의지를 드러내기도 했습니다.

로이터와 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 백악관은 이후 주말새 워싱턴DC 전역에 연방 법 집행관 450명을 배치했고, 야간에 발생하는 차량 강도 사건 등에 대응하기 위해 연방수사국(FBI) 요원 120명도 동원했습니다.

트럼프 행정부는 또 워싱턴DC에 국가방위군 수백명을 배치하는 방안도 고려하고 있습니다.

트럼프 행정부는 지난 6월 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 벌어진 불법 이민자 단속 반대 시위 진압을 위해 주 방위군을 동원해 논란이 된 바 있습니다.

다만 가디언은 트럼프 대통령의 주장과 달리 워싱턴DC의 노숙자 문제나 폭력 범죄 현황이 심각한 수준은 아니라고 설명했습니다.

지난 1월 연방정부가 발표한 메트로폴리탄 경찰국 데이터에 따르면 지난해 워싱턴DC의 폭력 범죄는 전년 대비 35% 감소해 30년 만에 최저수준을 기록했습니다.

민주당 소속인 뮤리얼 바우저 워싱턴DC 시장도 MSNBC와 인터뷰에서 "지난 2년간 이 도시의 폭력 범죄를 줄이기 위해 애썼고, 결국 30년 만에 최저수준으로 낮췄다"며 경찰 통계에 따르면 올해 들어 현재까지 폭력 범죄도 추가로 26% 더 줄었다고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 트럼프 대통령 트루스소셜 캡처]

