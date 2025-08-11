생후 2개월 신생아 숨지게 한 20대 남녀 체포
입력 2025.08.11 (16:09) 수정 2025.08.11 (16:15)
생후 2개월 된 신생아를 숨지게 하고 시신을 방치한 20대 남녀가 경찰에 붙잡혔습니다.
전남경찰청은 어제(10일) 아동학대 치사와 사체 유기 혐의로 20대 남녀를 긴급체포했다고 밝혔습니다.
연인 사이인 이들은 2주 전쯤 숨진 것으로 추정되는 신생아 시신을 장기간 머물던 전남 목포의 숙박업소 방에 방치해 온 것으로 알려졌습니다.
경찰은 분유를 잘 주지 않았다는 남녀의 진술을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 이들을 상대로 구속영장을 신청할 예정입니다.
