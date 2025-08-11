혁신당 “조국 사면, 대통령 고심어린 결정 감사…대한민국 통합 계기 되길”

조국혁신당은 조국 전 대표가 광복절 특별사면 대상자에 포함된 것을 두고, 대통령의 고심 어린 결정에 감사하다면서 대한민국 통합의 계기가 되기를 기원한다고 밝혔습니다.



김선민 당대표 권한대행은 오늘(11일) 오후 광복절 특별사면 대상자가 발표된 직후 국회에서 기자회견을 열고 "조국 전 대표가 치유의 공기를 호흡하게 된 것은 국민 덕분이고, 빛의 혁명으로 정권 교체가 이뤄졌고, 이재명 국민주권 정부가 출범했기에 가능했다"면서 "이재명 대통령님의 고심 어린 결정에 감사드린다"고 말했습니다.



김 권한대행은 "(조국 전 대표 사면으로) 내란 정권이 망가뜨리려던 대한민국에 위로와 통합의 계기가 되길 기원한다"면서 "검찰권 오남용 피해의 회복을 위해 함께해주신 대한민국 학계와 정계, 종교계, 시민사회 원로분들께도 고개 숙여 감사의 인사를 올린다"고 밝혔습니다.



아울러 김 권한대행은 "윤석열 검찰권 오남용으로 고통받던 건설노조 화물연대 등 노동자들과 구여권 인사들에 대해 사면 복권이 이뤄졌다"면서 "피해자 여러분의 아픔이 치유되길 바란다"고 말했습니다.



■"조국, 당분간 당원과 국민 찾아뵐 듯…출마는 너무 앞서가는 얘기"



김 권한대행은 사면 후 조 전 대표의 활동 계획을 묻는 말에 "당분간 걱정해 주신 당원들과 국민들을 찾아뵙지 않을까 싶다"면서 "조 전 대표와 상의해 당이 아낌없이 지원할 예정이고, 내란 청산과 개혁 과제 완수에 집중하면서 당의 인프라도 튼튼히 세워나갈 것"이라고 말했습니다.



아울러 조 전 대표가 내년 지방선거에서 서울 또는 부산 시장에 출마할 수 있다는 관측에 대해서 김 권한대행은 "출마 얘기는 너무 앞서가는 얘기라고 생각한다"면서 "지금 중요한 건 내년 선거보다는 내란 청산과 개혁 과제를 위해 어떤 구심점으로 어떻게 일을 해 나갈 것이냐가 더 중요하다"고 답했습니다.



그러면서 "(지도부 선출을 위한) 전당 대회는 당원들과 국민들이 바라는 바대로 정치권에서 응답할 의무가 있다고 생각한다"면서 "천천히 시간을 갖고 당 내부에서 고민해서 하도록 하겠다"고 말했습니다.



혁신당은 조 전 대표의 사면 후 첫 일정은 아직 정해진 게 없다면서, 추후 상의해 결정하겠다고 밝혔습니다.



아울러 김 권한대행은 "이제 민주주의의 완전한 회복과 국민주권 정부의 성공을 뒷받침할 개혁에 강한 동력이 생겼다"면서 "검찰·사법·감사원·언론 개혁과 반헌법행위 특별조사위 설치 등 '5대 개혁'을 완수해 추석 귀성 선물로 국민에게 보고할 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 강조했습니다.



정부는 80주년 광복절을 앞두고 조 전 대표를 포함한 83만 6천687명에 대해 15일 자로 특별사면을 단행한다고 밝혔습니다.



특별사면 대상자에는 조 전 대표의 아내인 정경심 전 동양대 교수와 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감 등도 포함됐고, 윤건영 의원, 백원우 전 민정비서관, 김은경 전 환경부 장관 등 여권 인사들도 대거 사면 대상에 이름을 올렸습니다.



야권에서는 홍문종·정찬민 전 의원 등이 특별사면 명단에 포함됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



