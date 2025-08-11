샤이니 키 “순한 건 성에 안차, 이상하게 보이고 싶었죠”

"다른 아티스트나 신인 분들이 하시는 '하늘하늘한' 콘셉트에서 청량하고 건강한 에너지를 많이 받았어요. 그러다 보니 저는 그 에너지를 이상한 데 쓰고 싶다는 청개구리 같은 마음이 생기더라고요."



그룹 샤이니의 키는 11일 오후 서울 광진구에서 열린 솔로 정규 3집 '헌터'(HUNTER) 발매 기념 간담회에서 "(평범하지 않고) 이상하게 보이고 싶었다"며 "이 시대에 이런 것도 있구나 싶은 트위스트된(뒤틀린) 것을 하고 싶었다"고 말했다.



'헌터'는 키가 지난 2022년 8월 2집 '가솔린'(Gasoline) 이후 3년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 그는 앨범 전반에 걸쳐 '또 다른 나'를 마주하는 과정을 '도시 괴담' 콘셉트로 독특하게 표현했다.



키는 신곡 티저 영상과 뮤직비디오 등에서 스릴러 영화를 방불케 하는 강렬한 연기를 선보였다.



그는 "팬들이 그동안 너무 전투적인 것만 듣게 되시는 것 같아 2집 이후에는 밝고 마일드(순한) 것도 했다"며 "그렇게만 하다 보니 성에 차지 않았다. 하고 싶던 콘셉추얼한 음악을 해야겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.



앨범에는 동명 타이틀곡 '헌터'를 비롯해 스산하고 어두운 분위기의 '트랩'(Trap), 시니컬한 톤과 격앙된 톤을 오가는 보컬이 매력적인 펑크 록 '스트레인지'(Strange), 몽환적인 신시사이저 멜로디와 감성적인 보컬이 어우러진 팝 '라벤더 러브'(Lavender Love) 등 10곡이 수록됐다.



'헌터'는 웅장한 베이스와 묵직한 킥 사운드에 리듬감 있는 기타 리프와 다양한 신시사이저 패드가 조화를 이룬 댄스곡이다. 상대에게 집착하는 '나'와 상대방과의 복잡한 관계 속에서 느끼는 '고통 속 환희'를 가사로 풀어냈다.



뮤직비디오에서는 자신을 집어삼키려는 '헌터'와 그에게서 스스로를 지키려는 키의 긴장감 넘치는 대립이 그려졌다.



키는 타이틀곡에 대해 "확실히 요즘 앨범에서 나는 느낌은 아니다"라며 "사진 한 장으로도 '헌터'를 설명할 수 있는 선명한 콘셉트였으면 좋겠다 싶었다. 요즘 트렌드와는 달리 강렬한 모습을 보여드리려 했다"고 소개했다.



그러면서 "저는 실물 앨범 디자인의 힘과 새로워 보이는 뮤직비디오 등 보여주는 것에서 차별성을 두려 한다"며 "그 누구라도 내 앨범을 갖고 싶도록 앨범과 굿즈의 경계에 있는 음반이었으면 좋겠다고 늘 생각한다"고 덧붙였다.



최근 전 세계를 휩쓴 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 애니메이터는 최근 참고한 K팝 가수 가운데 하나로 샤이니를 지목하기도 했다. 때마침 이번 앨범명과 타이틀곡 제목도 '헌터'다.



키는 "이미 신곡 뮤직비디오까지 찍어 놓은 뒤에 '케이팝 데몬 헌터스'가 나왔다"며 "이 영화가 나올 줄은 정말 몰랐다"고 웃음 지었다.



이어 "저희(샤이니)가 밝은 것을 했을 때의 아이코닉한 모습을 참고하신 것 같다. 형형색색의 옷, 춤, 홀수의 인원이 주는 안정감 등이 나중에 다시 보니 보이더라. 저도 굉장히 뿌듯했다"면서도 "저희는 (영화와 달리) 전세기를 타고 이동하지 않는다"고 장난스레 말했다.



키는 지난 몇 년간 가수 활동뿐만 아니라 MBC '나 혼자 산다' 등 TV 예능 프로그램 속 소탈한 모습으로도 인기를 끌었다.



그는 예능에서의 활약상에 대해 "청소하거나, 관리를 받거나, 요리하거나, 강아지를 돌보는 등 그런 일상 하나하나가 콘텐츠로 소비되리라고는 생각하지 못했다"며 "욕심내지 말고 있는 그대로 보여주자고 했는데, 키라는 하나의 브랜드가 하는 행동을 좋아하는 분들이 예전보다 많이 생긴 것 같아 든든하다"고 말했다.



키는 다음 달 26∼28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장), 10월 4일 타이베이 뮤직 센터, 11월 29∼30일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관 등에서 솔로 콘서트 투어를 연다. 올해 첫 솔로 미주 투어도 앞두는 등 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일정을 소화하고 있다.



그는 미주 투어에 대해 "될 때 해야 한다. 공연뿐만 아니라 방송과 라디오 등 그곳의 시스템을 체험해 보고 싶었다"며 "제 연차에도 아직 새롭게 할 수 있는 무언가가 있다는 점에 들떠 있다"고 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!