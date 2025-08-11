정치

이 대통령 “통일 이야기 전에 남북 서로 존재 인정해야”

입력 2025.08.11 (16:30) 수정 2025.08.11 (16:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 개신교 연합 단체인 세계교회협의회(WOC) 총무와 만나 남북관계 개선을 위해 역할을 해 달라고 당부했습니다.

이 대통령은 오늘(11일) 용산 대통령실에서 제리 필레이 WCC 총무를 접견하고 “온 세상의 평화와 안정, 연대를 위해 애쓰시는 WCC 활동이 계속되기를 바라고, 특히 남북관계 개선에도 할 수 있는 역할이 있으면 지원해 주시기를 기대한다”고 말했습니다.

그러면서 “통일을 이야기하기 전에 남과 북이 서로의 존재를 인정하고 대화할 수 있는 상황을 만드는 게 급선무”라며 “남북 교회 간 대화를 열었던 WCC가 소통의 작은 틈새를 열어주기를 기대한다”고 강조했습니다.

제리 필레이 총무는 “뉴스를 통해 한국 사회 변화를 지켜보고 있고 새 정부에 대한 신뢰와 기대가 높아지고 있다”며 “특히 남북통일을 향한 이 대통령의 리더십에 깊은 감명을 받았다”고 말했습니다.

이 대통령은 또 “세계교회협의회가 대한민국 민주화 과정에서 큰 역할을 해주신 것에 대해 잘 알고 있을 뿐만 아니라 고맙게 생각한다”며 “존경하는 김대중 대통령 구명운동도 해 주셨고 대한민국 인권 침해 사태에 대해서도 많이 알려주셔서 대한민국 민주주의가 성장하고 발전하는 데 정말 큰 역할을 해주셨다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “통일 이야기 전에 남북 서로 존재 인정해야”
    • 입력 2025-08-11 16:30:30
    • 수정2025-08-11 16:31:27
    정치
이재명 대통령은 개신교 연합 단체인 세계교회협의회(WOC) 총무와 만나 남북관계 개선을 위해 역할을 해 달라고 당부했습니다.

이 대통령은 오늘(11일) 용산 대통령실에서 제리 필레이 WCC 총무를 접견하고 “온 세상의 평화와 안정, 연대를 위해 애쓰시는 WCC 활동이 계속되기를 바라고, 특히 남북관계 개선에도 할 수 있는 역할이 있으면 지원해 주시기를 기대한다”고 말했습니다.

그러면서 “통일을 이야기하기 전에 남과 북이 서로의 존재를 인정하고 대화할 수 있는 상황을 만드는 게 급선무”라며 “남북 교회 간 대화를 열었던 WCC가 소통의 작은 틈새를 열어주기를 기대한다”고 강조했습니다.

제리 필레이 총무는 “뉴스를 통해 한국 사회 변화를 지켜보고 있고 새 정부에 대한 신뢰와 기대가 높아지고 있다”며 “특히 남북통일을 향한 이 대통령의 리더십에 깊은 감명을 받았다”고 말했습니다.

이 대통령은 또 “세계교회협의회가 대한민국 민주화 과정에서 큰 역할을 해주신 것에 대해 잘 알고 있을 뿐만 아니라 고맙게 생각한다”며 “존경하는 김대중 대통령 구명운동도 해 주셨고 대한민국 인권 침해 사태에 대해서도 많이 알려주셔서 대한민국 민주주의가 성장하고 발전하는 데 정말 큰 역할을 해주셨다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
[속보] 대통령실 “정치인 사면 각계 여러 의견 청취, 정치 복원 계기 되길”

[속보] 대통령실 “정치인 사면 각계 여러 의견 청취, 정치 복원 계기 되길”
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.