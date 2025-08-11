영상K

요즘 핫하다는 국중박에 영부인들 떴다…‘뮷즈’ 보고 활짝 [지금뉴스]

입력 2025.08.11 (16:30)

김혜경 여사와 또 럼 베트남 당 서기장의 배우자 응오 프엉 리 여사가 11일 서울 용산구 국립중앙박물관을 방문했습니다.

유홍준 국립중앙박물관장의 설명과 함께 반가사유상, 외규장각 의궤, 백자 달항아리 등을 함께 관람했습니다.

리 여사는 요즘 '오픈런'을 해야 입장이 가능하다고 알려진 기념품 판매점 '뮷즈샵(뮤지엄 + 굿즈샵: 박물관 유물 활용 상품 판매점)' 을 둘러보기도 했습니다.

두 사람의 '국중박' 관람 모습, 영상에 담았습니다.

    영상K
신선민
신선민 기자

