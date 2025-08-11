베트남 서기장 “동해 평화 유지 중요성 재확인…마약 문제 해결 등 협력”

한국을 국빈 방문한 또 럼 베트남 공산당 서기장은 양국이 "동해에서의 평화 안전, 항해, 항공 자유 유지 중요성을 재확인했다"고 밝혔습니다.



또 럼 서기장은 오늘(11일) 오전 용산 대통령실에서 이재명 대통령과 정상회담을 한 뒤

"1982년 UN 해양법 협약을 포함한 국제법에 근거한 분쟁의 평화적 해결 원칙을 확인했다"며 이같이 말했습니다.



이어 "지역과 세계에서 전례 없는 빠르고 예측하지 못한 변화를 겪고 있는 상황에서 양국은 국제 지역 자원의 흐름과 메커니즘에서 긴밀히 협력하고 상호 지지하기로 했다"고 덧붙였습니다.



또 럼 서기장은 또 "양측은 외교, 국방, 안보 등 주요 분야에서 실질적인 협력을 강화하고 비전통 안보 문제와 초국경 범죄, 첨단기술 범죄, 마약 문제 해결에 협력하기로 했다"고 밝혔습니다.



이어 "양국은 베트남과 한국 경제 연계에 대해 새로운 전략 비전을 공동 수립했다"며 "베트남은 한국 기업이 기술 협력과 연계해 베트남에 대한 투자를 확대하는 것을 완영하고 인프라 개발, 첨단 전자 장비 제조, 반도체, AI와 신재생에너지·스마트시티 분야를 우선 협력의 대상으로 정했다"고 말했습니다.



한·베트남 양국은 이를 토대로 상호 시장 개방을 지속해 2030년까지 양국 간 교역액 1,500억 달러 달성을 위해 협력하기로 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



