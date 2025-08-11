[크랩] 관세도 관세인데, 원자재값 폭등하면 우린 어떡함?

우리나라는 GDP 대비 수출입 비중이 무려 90%에 육박할 정도로 해외 무역에 크게 의존하는 경제 구조를 가지고 있습니다.이 때문에 국제 원자재 가격이 오르면 이를 수입하는 중소기업들은 직격탄을 맞을 수밖에 없는데요.그래서 중소기업계에서는 오래전부터 “원재료 가격이 오르면 납품 대금에도 그 상승분을 반영해 달라”고 요구해 왔습니다.그 결과 2022년 중소기업계의 숙원이었던 하도급대금 연동제가 도입되었습니다.제도가 도입된 지 3년을 바라보고 있는 지금, 업계에는 이를 어떻게 평가하고 있을까요?크랩이 현장을 직접 찾아 목소리를 들어봤습니다.