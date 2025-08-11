조국 사면에 여 “국민 통합”…야 “국민에 비수 꽂는 결정”

동영상 고정 취소

[앵커]



조국 전 조국혁신당 대표 사면 발표에 정치권은 엇갈린 반응을 내놨습니다.



민주당과 조국혁신당은 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결정이라며 환영했고, 국민의힘은 국민이 납득할 수 없는, 몰상식의 선언이라고 비판했습니다.



국회 취재기자 연결합니다.



이원희 기자 정치권 반응 전해주시죠.



[리포트]



네, 광복절 특별사면 소식에 더불어민주당은 이재명 대통령이 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결정이라고 평가했습니다.



대통령의 고유 권한인 사면권 행사를 존중한다면서, 이 대통령의 고뇌를 깊이 이해한다고 밝혔습니다.



정치 검찰 피해자들의 명예를 되찾는 게 당연하다고도 언급했습니다.



조국혁신당은 이재명 대통령에 감사를 표했습니다.



윤석열 정권의 검찰권 오남용에 대한 피해 회복이 이뤄졌다고 환영했습니다.



정부 성공을 뒷받침할 개혁에 강한 동력이 생겼다며 내란 청산과 검찰개혁에 박차를 가하겠다고 강조했습니다.



반면 국민의힘은 광복절 80주년 의미를 퇴색시킨 최악의 정치 사면이라며 규탄했습니다.



국민 통합이 아닌 파렴치와 몰상식의 선언이라면서 이 대통령이 광복절에 국민 가슴에 비수를 꽂는 결정을 내린 거라고도 평가했는데요.



입시 비리의 장본인이자 정의를 무너뜨린 조국 전 대표에게 정부가 면죄부를 줬다고 비판했고 윤미향 전 의원 사면에 대해서도 "국격을 시궁창에 처박는 만행"이라고 했습니다.



그러면서 이재명 정부를 향해 국민과 야당의 반대를 묵살한 이번 특사는 사면권 남용의 흑역사로 기록될 거라고 주장했습니다.



지금까지 정치외교부에서 전해드렸습니다.



영상편집:조완기



