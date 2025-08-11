정치

국방부, ‘13년 독점’ 해군 호텔 유착 의혹 감사

입력 2025.08.11 (17:08) 수정 2025.08.11 (17:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

해군 호텔의 예식장을 운영하는 업체들이 13년간 특혜성 독점 계약을 맺어왔다는 의혹과 관련해 국방부가 감사에 나섭니다.

군 당국에 따르면, 국방부 감사관실은 오늘(11일) 서울과 경남 진해에 있는 해군 호텔 및 충남 계룡대 해군본부 등을 대상으로 감사 준비에 들어갔습니다.

이경호 국방부 부대변인은 오늘 정례 브리핑에서 “국방부도 해당 사안을 엄중하게 인식하고 있고, 국방부 차원의 조치도 적극 검토하고 있다”고 밝혔습니다.

서울 영등포구와 경남 진해에 있는 해군 호텔 예식장은 각각 특정 업체에 2012년부터 운영을 맡기고 있습니다.

두 예식장 모두 업체가 수익의 70%를, 해군이 30%를 가져가는 구조입니다.

해군에 불리한 구조이지만 해군은 수의계약을 통해 해당 업체들에게 13년간 독점 운영을 보장해 준 것으로 알려졌습니다.

또한 두 업체가 전·현직 해군 관계자들에게 접대한 정황이 담긴 영업비 영수증이 나오면서 해군은 자체 감찰을 진행하고 경찰에도 수사를 의뢰한 상황입니다.

국방부 감사에서도 예식장 계약의 특혜성과 금품·향응 제공 의혹 등을 살펴볼 것으로 보입니다.

해군은 “수사 및 감찰 결과 비위행위가 밝혀지면 관련 법규에 따라 엄정하게 처리할 예정”이라고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국방부, ‘13년 독점’ 해군 호텔 유착 의혹 감사
    • 입력 2025-08-11 17:08:21
    • 수정2025-08-11 17:09:05
    정치
해군 호텔의 예식장을 운영하는 업체들이 13년간 특혜성 독점 계약을 맺어왔다는 의혹과 관련해 국방부가 감사에 나섭니다.

군 당국에 따르면, 국방부 감사관실은 오늘(11일) 서울과 경남 진해에 있는 해군 호텔 및 충남 계룡대 해군본부 등을 대상으로 감사 준비에 들어갔습니다.

이경호 국방부 부대변인은 오늘 정례 브리핑에서 “국방부도 해당 사안을 엄중하게 인식하고 있고, 국방부 차원의 조치도 적극 검토하고 있다”고 밝혔습니다.

서울 영등포구와 경남 진해에 있는 해군 호텔 예식장은 각각 특정 업체에 2012년부터 운영을 맡기고 있습니다.

두 예식장 모두 업체가 수익의 70%를, 해군이 30%를 가져가는 구조입니다.

해군에 불리한 구조이지만 해군은 수의계약을 통해 해당 업체들에게 13년간 독점 운영을 보장해 준 것으로 알려졌습니다.

또한 두 업체가 전·현직 해군 관계자들에게 접대한 정황이 담긴 영업비 영수증이 나오면서 해군은 자체 감찰을 진행하고 경찰에도 수사를 의뢰한 상황입니다.

국방부 감사에서도 예식장 계약의 특혜성과 금품·향응 제공 의혹 등을 살펴볼 것으로 보입니다.

해군은 “수사 및 감찰 결과 비위행위가 밝혀지면 관련 법규에 따라 엄정하게 처리할 예정”이라고 밝혔습니다.
윤진
윤진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
[속보] 대통령실 “정치인 사면 각계 여러 의견 청취, 정치 복원 계기 되길”

[속보] 대통령실 “정치인 사면 각계 여러 의견 청취, 정치 복원 계기 되길”
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.