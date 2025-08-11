국방부, ‘13년 독점’ 해군 호텔 유착 의혹 감사

해군 호텔의 예식장을 운영하는 업체들이 13년간 특혜성 독점 계약을 맺어왔다는 의혹과 관련해 국방부가 감사에 나섭니다.



군 당국에 따르면, 국방부 감사관실은 오늘(11일) 서울과 경남 진해에 있는 해군 호텔 및 충남 계룡대 해군본부 등을 대상으로 감사 준비에 들어갔습니다.



이경호 국방부 부대변인은 오늘 정례 브리핑에서 “국방부도 해당 사안을 엄중하게 인식하고 있고, 국방부 차원의 조치도 적극 검토하고 있다”고 밝혔습니다.



서울 영등포구와 경남 진해에 있는 해군 호텔 예식장은 각각 특정 업체에 2012년부터 운영을 맡기고 있습니다.



두 예식장 모두 업체가 수익의 70%를, 해군이 30%를 가져가는 구조입니다.



해군에 불리한 구조이지만 해군은 수의계약을 통해 해당 업체들에게 13년간 독점 운영을 보장해 준 것으로 알려졌습니다.



또한 두 업체가 전·현직 해군 관계자들에게 접대한 정황이 담긴 영업비 영수증이 나오면서 해군은 자체 감찰을 진행하고 경찰에도 수사를 의뢰한 상황입니다.



국방부 감사에서도 예식장 계약의 특혜성과 금품·향응 제공 의혹 등을 살펴볼 것으로 보입니다.



해군은 “수사 및 감찰 결과 비위행위가 밝혀지면 관련 법규에 따라 엄정하게 처리할 예정”이라고 밝혔습니다.



