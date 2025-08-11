이준석, 조국·윤미향 사면에 “운동권 청구서 받아든 듯…송언석도 한방 먹어”

개혁신당 이준석 당대표는 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원에 대한 광복절 특별사면에 대해 “운동권 계열의 청구서를 받아든 것이 아닐까 생각이 든다”고 비판했습니다.



이 대표는 오늘(11일) 서울 여의도 국회도서관에서 열린 3기 지도부 기자간담회에서 관련 질문을 받고 “이재명 대통령이 어딘가에 쫓기고 계시는가 하는 궁금증을 갖게 된다”며 이같이 말했습니다.



이 대표는 “조국 전 대표는 대통령 선거에 조국혁신당이 후보를 내지 않으면서 이게 사실상의 거래가 아니냐는 의심을 받을 수도 있는 지점이 있다”면서 “아무리 조국 전 대표와 정경심 교수에 대해서 정치적으로 과한 수사를 받았다는 수식어를 붙인다고 하더라도 사문서위조라든지 이런 부분이 문제가 되는 걸로 보이는데 (사면과는) 결이 맞지 않다”고 비판했습니다.



윤 전 의원의 사면에 대해서도 “8.15 특사인데 윤 전 의원이 받고 있는 의혹이라든지 이런 것들에 비췄을 때 적절하지 않은 부분도 있는데 왜 꼭 해야 됐을까라는 생각이 든다”고 말했습니다.



이 대표는 대통령실과 사면 관련 이야기를 주고받는 메시지가 공개된 국민의힘 송언석 비상대책위원장을 향해서도 “송언석 리스트에 있었던 분들도 사면이 된 것 같은데, 송 비대위원장도 한 방 먹으신 것 같다”고 꼬집었습니다.



그러면서 “보수 진영에서는 도대체 왜 이분이 조국 전 대표나 조희연 교육감과 사면되는 것인지 의심받을 만한 분들도 명단에 있다”며 “이것은 송 비대위원장도 약간 기분이 나쁘실 것 같다는 생각을 한다”고 덧붙였습니다.



개혁신당 김영임 대변인은 논평을 내고 “입시비리·기부금 사기, 이것이 통합이라니. 국민 모욕”이라고 비판했습니다.



김 대변인은 “조국·정경심 부부는 자녀 입시비리와 사문서 위조로 교육의 공정을 짓밟고, 땀 흘리는 청년들을 조롱했다”면서 “윤미향 전 의원은 위안부 피해자 후원금을 사적으로 빼돌려 피해자와 국민의 마음을 두 번 짓밟았습니다. 이들은 사과도, 반성도 없었다”고 지적했습니다.



이어 “취임 후 처음으로 지지율이 50%대로 떨어진 날, 이재명 대통령은 범죄자들에게 면죄부를 안겼다” “무엇이 그렇게 급했나. 정권 보위에 필요한 ‘정치적 동지 구하기’였나”라고 반문했습니다.



김 대변인은 “사과도 반성도 없는 자를 풀어주는 사면은 ‘국민 통합’이 아니라 ‘국민 우롱’”이라며 “국민을 속이고 우롱한 정권은, 끝내 윤석열 정권의 전철을 밟게 될 것”이라고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



