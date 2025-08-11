정치

민주당 “사면, 민생·국민통합 중심 가치로…비판 목소리 소중히 들을 것”

입력 2025.08.11 (17:08) 수정 2025.08.11 (17:35)

더불어민주당이 이재명 대통령의 광복절 사면에 대해 “이번 광복절 사면은 정부의 발표대로 민생과 국민통합을 중심 가치로 삼은 것으로 보인다”고 평가했습니다.

민주당 박수현 수석대변인은 오늘(11일) 국회에서 기자회견을 열고 “대상의 대다수가 생계형 사범으로, 이들에게 다시 일어설 기회를 주기 위한 민생 사면”이라며 “이번 광복절 사면이 어떤 분들에게는 경제적 재기의 기회가 되고, 나아가 사회적 갈등과 상처를 치유하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔습니다.

조국 전 조국혁신당 대표 등이 광복절 특별사면 명단에 포함된 것을 두고는 “(사면된) 이들은 정치검찰의 무리한 수사와 기소로 크나큰 시련과 고통을 감당해야 했다”며 “정치검찰을 제자리에 돌려놓는 것과 함께 정치검찰의 피해자들도 명예를 되찾는 것이 당연하다”고 평가했습니다.

또 “내란을 종식해야 하는 정부인만큼 검찰 독재의 무도한 탄압 수사로 고통받은 피해자들의 삶과 명예를 되돌려 드리고자 했다”고 전했습니다.

박 수석대변인은 “사면권 행사는 헌법이 보장한 대통령의 고유 권한이지만 이 대통령은 깊은 숙고 속에 국민의 눈높이와 시대적 요구를 함께 살핀 것으로 보인다”며 “이재명 대통령의 고뇌를 깊이 이해한다”고 전했습니다.

이어 “그럼에도 지지와 함께 비판의 목소리도 있을 것”이라며 “모든 목소리를 소중히 듣겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
원동희
원동희 기자

