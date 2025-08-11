뉴스 5

“전광훈, 심리적 지배로 서부지법 사태 유도”

입력 2025.08.11 (17:08) 수정 2025.08.11 (17:13)

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성…원전·신도시 개발 협력”

서부지법 폭력 난입 사태의 배후를 수사하는 경찰이 전광훈 목사가 특임 전도사를 심리적으로 지배하고 사태를 유도한 걸로 보고 수사를 이어가고 있습니다.

경찰은 또 전 목사가 교회 재정을 이용해 피고인이 된 유튜버들에 대한 자금 지원을 한 걸로 보고, 업무상 횡령 등 혐의에 관한 의혹을 살펴보고 있다고 밝혔습니다.

사랑제일교회는 서부지법에 난입해 재판을 받은 60여 명의 영치금 계좌에 지난 2월부터 매달 30만 원씩 송금해 왔습니다.

서부지법 폭력 난입 사태의 배후를 수사하는 경찰이 전광훈 목사가 특임 전도사를 심리적으로 지배하고 사태를 유도한 걸로 보고 수사를 이어가고 있습니다.

경찰은 또 전 목사가 교회 재정을 이용해 피고인이 된 유튜버들에 대한 자금 지원을 한 걸로 보고, 업무상 횡령 등 혐의에 관한 의혹을 살펴보고 있다고 밝혔습니다.

사랑제일교회는 서부지법에 난입해 재판을 받은 60여 명의 영치금 계좌에 지난 2월부터 매달 30만 원씩 송금해 왔습니다.
