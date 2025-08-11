예스24, 또 랜섬웨어 해킹…“7시간 만에 복구”

동영상 고정 취소

지난 6월에 이어 오늘 또 랜섬웨어 공격을 받은 예스24가 7시간 만에 서비스를 재개했습니다.



예스24 측은 오늘 오전 11시 30분 기준 모든 서비스 접속 및 이용이 정상적으로 이뤄지고 있다고 밝혔습니다.



이번 공격이 지난번 공격했던 해커 집단과 동일한 일당의 소행인지는 아직 확인되지 않았습니다.



과학기술정보통신부 등은 정확한 사고 경위와 함께 지난번 공격 이후 예스24의 보안 조치에 미비한 점이 있었는지 등을 조사할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!