정치

국민의힘 “‘강선우 갑질’ 성찰 대신 보좌진 매도한 유시민식 편가르기”

입력 2025.08.11 (17:24) 수정 2025.08.11 (17:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 유시민 작기가 더불어민주당 강선우 의원 갑질 의혹을 제기한 보좌진에 대해 '일을 잘못해 잘린 것'이라고 발언한 데 대해 "현역 의원 신분으로 사상 첫 장관 후보자 낙마라는 초유의 사태 앞에서도, 국민 눈높이의 성찰 대신 보좌진을 매도하는 발언"이라고 비판했습니다.

국민의힘 함인경 대변인은 오늘(11일) 논평을 통해 "이제는 보좌진까지 '쓰레기통'에 넣을 판인 유시민식 편가르기"라면서 이같이 말했습니다.

함 대변인은 "더 심각한 것은 이 발언이 민주당 강성 지지층의 '보좌진 색출' 움직임이 한창인 상황에서 나왔다는 점"이라며 "온라인에 보좌진 명단이 공유되고, 폭로자를 찾아내려는 시도까지 벌어지는 가운데 유시민 씨가 기름을 붓는 듯한 언행을 보탠 것"이라고 지적했습니다.

그러면서 유 작가를 향해 "사건마다 남는 건 '편 가르기'"라면서 "순간의 이해관계에 맞지 않으면, 누구는 '쓰레기', 누구는 '무능'으로 낙인 찍고 있다"고 강조했습니다.

함 대변인은 "민주당은 강선우 의원 갑질 의혹에 대해 피해 보좌진을 모욕하는 대신 진상을 밝히고 재발 방지책을 마련해야 하라"며 " 국민을 편 가르고 내부 비판을 봉쇄하는 방식으로는 어떤 신뢰도 얻을 수 없다"고 말했습니다.

앞서 유 작가는 자신의 유튜브 채널 '유시민낚시아카데미' 올린 영상에서 강 의원의 갑질 의혹을 언급하며 "한두 명이 사고 치고 일도 잘 못 하고 이래서 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것"이라고 주장했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 사람사는세상노무현재단 유튜브 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “‘강선우 갑질’ 성찰 대신 보좌진 매도한 유시민식 편가르기”
    • 입력 2025-08-11 17:24:53
    • 수정2025-08-11 17:43:46
    정치
국민의힘은 유시민 작기가 더불어민주당 강선우 의원 갑질 의혹을 제기한 보좌진에 대해 '일을 잘못해 잘린 것'이라고 발언한 데 대해 "현역 의원 신분으로 사상 첫 장관 후보자 낙마라는 초유의 사태 앞에서도, 국민 눈높이의 성찰 대신 보좌진을 매도하는 발언"이라고 비판했습니다.

국민의힘 함인경 대변인은 오늘(11일) 논평을 통해 "이제는 보좌진까지 '쓰레기통'에 넣을 판인 유시민식 편가르기"라면서 이같이 말했습니다.

함 대변인은 "더 심각한 것은 이 발언이 민주당 강성 지지층의 '보좌진 색출' 움직임이 한창인 상황에서 나왔다는 점"이라며 "온라인에 보좌진 명단이 공유되고, 폭로자를 찾아내려는 시도까지 벌어지는 가운데 유시민 씨가 기름을 붓는 듯한 언행을 보탠 것"이라고 지적했습니다.

그러면서 유 작가를 향해 "사건마다 남는 건 '편 가르기'"라면서 "순간의 이해관계에 맞지 않으면, 누구는 '쓰레기', 누구는 '무능'으로 낙인 찍고 있다"고 강조했습니다.

함 대변인은 "민주당은 강선우 의원 갑질 의혹에 대해 피해 보좌진을 모욕하는 대신 진상을 밝히고 재발 방지책을 마련해야 하라"며 " 국민을 편 가르고 내부 비판을 봉쇄하는 방식으로는 어떤 신뢰도 얻을 수 없다"고 말했습니다.

앞서 유 작가는 자신의 유튜브 채널 '유시민낚시아카데미' 올린 영상에서 강 의원의 갑질 의혹을 언급하며 "한두 명이 사고 치고 일도 잘 못 하고 이래서 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것"이라고 주장했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 사람사는세상노무현재단 유튜브 캡처]
김유대
김유대 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
대통령실 “8.15 측근 사면은 <br>없다…야당 훨씬 많다”

대통령실 “8.15 측근 사면은 없다…야당 훨씬 많다”
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.