국민의힘 “‘강선우 갑질’ 성찰 대신 보좌진 매도한 유시민식 편가르기”

국민의힘은 유시민 작기가 더불어민주당 강선우 의원 갑질 의혹을 제기한 보좌진에 대해 '일을 잘못해 잘린 것'이라고 발언한 데 대해 "현역 의원 신분으로 사상 첫 장관 후보자 낙마라는 초유의 사태 앞에서도, 국민 눈높이의 성찰 대신 보좌진을 매도하는 발언"이라고 비판했습니다.



국민의힘 함인경 대변인은 오늘(11일) 논평을 통해 "이제는 보좌진까지 '쓰레기통'에 넣을 판인 유시민식 편가르기"라면서 이같이 말했습니다.



함 대변인은 "더 심각한 것은 이 발언이 민주당 강성 지지층의 '보좌진 색출' 움직임이 한창인 상황에서 나왔다는 점"이라며 "온라인에 보좌진 명단이 공유되고, 폭로자를 찾아내려는 시도까지 벌어지는 가운데 유시민 씨가 기름을 붓는 듯한 언행을 보탠 것"이라고 지적했습니다.



그러면서 유 작가를 향해 "사건마다 남는 건 '편 가르기'"라면서 "순간의 이해관계에 맞지 않으면, 누구는 '쓰레기', 누구는 '무능'으로 낙인 찍고 있다"고 강조했습니다.



함 대변인은 "민주당은 강선우 의원 갑질 의혹에 대해 피해 보좌진을 모욕하는 대신 진상을 밝히고 재발 방지책을 마련해야 하라"며 " 국민을 편 가르고 내부 비판을 봉쇄하는 방식으로는 어떤 신뢰도 얻을 수 없다"고 말했습니다.



앞서 유 작가는 자신의 유튜브 채널 '유시민낚시아카데미' 올린 영상에서 강 의원의 갑질 의혹을 언급하며 "한두 명이 사고 치고 일도 잘 못 하고 이래서 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것"이라고 주장했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 사람사는세상노무현재단 유튜브 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!