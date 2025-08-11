[퇴근길 날씨] 내일까지 남부 많은 비…모레는 전국 비

동영상 고정 취소

제주와 남해안에 걸쳐 있는 정체전선으로 인해 현재, 충청과 남부지방, 제주도에 비가 내리고 있습니다.



내일 오전까지 남해안에 시간당 10에서 30mm의 강한 비가 집중되겠습니다.



오늘 충청과 강원에도 비가 조금 내리겠고, 내일까지 남해안은 80mm 이상, 남부 내륙과 제주도에도 최대 60mm의 비가 예상됩니다.



내일 중부지방은 하늘이 맑아지겠고 남부지방은 비가 이어집니다.



내일 아침 서울 23도, 전주 22도로 오늘보다 약간 낮겠습니다.



한낮에 서울 33도로 기온이 올라 덥겠고, 비가 내리는 남부지방은 30도를 밑돌겠습니다.



바다의 물결은 최고 3m까지 높게 일겠고 너울이 밀려오겠습니다.



모레는 정체전선이 북상해 전국적으로 비가 내리겠고 특히, 서울 등 중부지방에 100mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:김유진



