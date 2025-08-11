조국 사면 규탄한 국민의힘…“홍문종은요?” 질문엔 [지금뉴스]

영상K

입력 2025.08.11 (17:29)

국민의힘은 오늘(11일) 광복절 특별사면 명단에 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등이 포함된 것과 관련해 "광복 80주년 의미를 퇴색시킨 최악의 정치 사면에 대해서 국민과 함께 규탄한다"고 밝혔습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘 정부의 특사명단 발표 직후 국회에서 기자들과 만나 "대통령의 사법권 남용으로 사법시스템 자체가 무너지게 생겼다"면서 이같이 말했습니다.

송 비대위원장은 조 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 노환중 전 부산의료원장, 백원우 전 청와대 민정비서관 등 사면 대상자를 언급하며 "조국 친위대 총사면, 정권 교체 포상용 사면권 집행"이라고 비판했습니다.

송 비대위원장은 윤미향 전 의원에 대해서도 "위안부 할머니들의 피눈물을 받아 개인 사리사욕을 챙긴 반역사, 패륜적 범죄"라며 "그런 사람을 광복절에 사면하는 것은 몰역사적 사면의 극치이자 국민에 대한 도전"이라고 지적했습니다.

이어 "이재명 정권은 국민을 상대로 싸우려고 하고 있다"며 "국민과 야당의 반대를 묵살하고 오만과 독선으로 단행한 이번 광복절 특사는 대통령 사면권 남용의 흑역사로 오랫동안 기록될 것"이라고 말했습니다.

