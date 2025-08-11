내일까지 남부지방 중심 비…남해안 최대 80mm

오늘 밤과 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 제주도와 남부지방에 비가 오겠습니다.



강원 중남부와 충청 지역에도 오늘 밤까지 비가 조금 오겠고, 충청 지역에는 내일 오후부터 다시 비가 오겠습니다.



내일까지 남해안에 최대 80mm, 제주도와 경남 내륙에 최대 60mm, 그 밖의 남부 내륙 지역에는 5에서 40mm의 비가 예상됩니다.



내일 아침 기온은 서울이 23도 등 전국이 19도에서 24도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



내일 낮 기온은 서울과 춘천 33도, 대구 29도, 광주 27도 등으로 중부지방은 오늘보다 조금 높겠고, 남부지방은 오늘과 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 남해 동부 먼바다와 동해 남부 먼바다, 제주도 남쪽 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



