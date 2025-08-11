경기 양주 공장서 배선 작업하던 노동자 2명 추락…병원 이송

오늘(11일) 오전 10시 반쯤, 경기 양주시 광적면의 한 유리공장에서 배선 작업을 하던 50대 노동자 2명이 4.5m 높이에서 떨어졌습니다.



이 사고로 노동자 2명이 병원으로 옮겨졌으며, 생명에 지장은 없는 거로 전해졌습니다.



노동자 2명은 공장 내부의 공중에 설치된 샌드위치 패널 위에서 작업을 하다 패널이 무너지며 추락한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도북부소방재난본부 제공]



