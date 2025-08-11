영상K

경복궁 담벼락 낙서 또…‘케데헌’ 인기 속 빨간불 [지금뉴스]

입력 2025.08.11 (17:32) 수정 2025.08.11 (18:00)

올해 상반기 한국을 찾은 외국인 관광객은 지난해 같은 기간보다 15% 늘어나 882만 명을 웃돌았습니다.

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 큰 인기도 한몫하고 있는데, 인상적 배경이 된 경복궁은 남산, 한강과 함께 관광 필수코스가 됐습니다.

그런데 오늘(11일) 아침 서울 종로구 경복궁 담벼락에 또 믿기 힘든 일이 일어났습니다.

누군가 경복궁 광화문 석축에 "국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령"이라고 쓴 겁니다.

낙서를 하던 70대 김 모씨는 경복궁 근무자에게 현장에서 적발돼 경찰에 넘겨졌습니다.

국가유산청은 보존 처리 전문가들이 낙서 지우기 작업에 들어갈 예정이라고 밝혔지만, 완벽히 복구할 수 있을진 미지수입니다.

'경복궁 담벼락 낙서테러'는 이번이 처음은 아닙니다.

2023년 12월, 빨간 스프레이 낙서로 벽면이 훼손된 지 불과 하루 만에 또 다른 남성이 모방 범행을 저질렀습니다.

이들은 문화재보호법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨졌는데, 지난달 항소심 재판부는 10대 임 모 군에게 소년법을 따라 장기 2년, 단기 1년 6개월의 실형을, 낙서를 지시한 30대 남성 강 모 씨에게는 징역 8년을 선고했습니다.

재판부는 “물리적·화학적 복구 작업을 하며 몇 개월간 수백 명의 인원과 세금이 투입됐지만 회복 후에도 완전 복구가 불가능해 인위적 흔적이 남게 됐다”고 지적했습니다.

중형 선고 한 달도 안 돼 또다시 훼손이 이어지자, 국가유산 관리에 빨간 불이 켜진 거 아니냐는 지적이 나옵니다.

국가유산청은 경복궁을 훼손한 행위에 대해 엄정 대응한다는 방침을 밝혔습니다.

(영상 편집: 임세정)

KBS 뉴스 이윤재입니다.

