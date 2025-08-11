가평 폭우 마지막 실종자 신원 확인…수색 종료

그제(9일) 경기 가평군에서 발견된 시신은 덕현리에서 급류에 휩쓸려 실종된 50대 남성으로 확인됐습니다.



경기북부경찰청과 경기북부소방재난본부는 "지난달 20일 덕현리에서 실종된 50대 남성이 지난 9일 오후 1시 반쯤 가평군 청평면 강가에서 사망한 채로 발견됐다"고 오늘(11일) 밝혔습니다.



경찰은 현장에서 지문 감식을 진행했지만 부패 정도가 심해 신원 파악에 어려움이 있었고, 치과 진료 기록 등 법치의학 감정을 거쳐 신원을 확인했습니다.



마지막 실종자가 확인되면서, 경찰과 소방 당국은 23일간 이어진 수색 작업을 종료했습니다.



지난달 경기 북부 지역 폭우로 인한 사망자는 모두 8명, 재산 피해는 천 8백억여 원, 이재민은 137명으로 집계됐습니다.



소방재난본부는 지난달 20일부터 피해 현장에 1만 1689명, 장비 1785대를 투입해 수색 작업을 진행했습니다.



특히 전력 공급이 끊겨 수색 작업이 난항을 빚은 곳에 응급 통신 복구를 진행해, 이달 초 기준 95%가량을 복구했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



