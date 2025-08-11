경제

‘아파트 추락 사망사고’에 DL이앤씨도 전 현장 공사 일시 중단

입력 2025.08.11 (17:59) 수정 2025.08.11 (18:47)

DL건설 아파트 신축 공사 현장에서 사망 사고가 발생한 가운데, DL이앤씨도 모든 현장의 공사를 일시 중단하고 안전 대책 점검에 나섰습니다.

DL이앤씨는 “지난 9일부터 80여 개의 공사 현장 작업을 일시 중단하고, 안전 대책 등을 점검하고 있다”고 오늘(11일) 밝혔습니다.

작업 현장에 맞는 안전 매뉴얼 수립 및 이행 여부를 점검하고, 전종필 최고안전책임자(CSO)의 승인을 받은 곳들만 공사를 재개할 수 있도록 했습니다.

DL이앤씨 관계자는 “승인을 받은 곳들은 오늘부터 다시 공사 작업을 재개하고 있다”고 설명했습니다.

앞서 지난 8일 경기도 의정부시 신곡동의 DL건설 아파트 신축 공사 현장에서 50대 근로자가 안전망을 제거하는 작업 도중 약 6층 높이에서 추락해 숨졌습니다.

사고 직후 DL건설도 전국 40여 개의 모든 현장의 작업을 즉시 중지하고, 긴급 안전 점검을 실시하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / DL건설 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / DL건설 제공]
윤아림
윤아림 기자

