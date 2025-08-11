문화

샤이니 키, 정규 3집 ‘헌터’ 발표…“강렬한 모습 담아”

입력 2025.08.11 (18:06) 수정 2025.08.11 (18:47)

그룹 샤이니 멤버 키가 솔로 정규 3집 ‘헌터’(HUNTER)를 발매하고 본격적인 활동에 돌입합니다.

키는 오늘(11일) 오후 서울 광진구에서 기자간담회를 열고 “이 시대에 이런 것도 있구나 싶은 것을 하고 싶었다”고 신보 발매 소감을 밝혔습니다.

이 자리에서 키는 “확실히 요즘 앨범에서 나는 느낌은 아니”라며 “선명한 콘셉트였으면 좋겠다 싶어 요즘 트렌드와는 달리 강렬한 모습을 보여드리려 했다”고 새 앨범을 소개했습니다.

이어 2집 이후에는 밝은 느낌의 음악도 했지만 그렇게만 하다 보니 성에 차지 않았다며 “하고 싶던 음악을 해야겠다는 생각이 들었다”고 설명했습니다.

또 “미국에 가보고 싶었고, 공연뿐만 아니라 방송과 라디오 등 그곳의 시스템을 체험해 보고 싶었다”며 “제 연차에도 아직 새롭게 할 수 있는 무언가가 있다는 점에 들떠 있다”고 미주 투어 계획을 밝혔습니다.

이번 신보 ‘헌터’는 키가 지난 2022년 8월 2집 ‘가솔린’(Gasoline) 이후 3년 만에 발표하는 정규 앨범입니다.

앨범에는 동명 타이틀곡 ‘헌터’를 비롯해 어두운 분위기의 ‘트랩’(Trap), 펑크 록 ‘스트레인지’(Strange), 팝 ‘라벤더 러브’(Lavender Love) 등 10곡이 수록됐습니다.

키는 다음 달 26~28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나, 10월 4일 타이베이 뮤직 센터, 11월 29~30일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관 등에서 솔로 콘서트를 열 예정입니다.

김현수
