용인시, 경전철 관련 전 시장·교통연구원에 257억 손배 청구

입력 2025.08.11 (18:06) 수정 2025.08.11 (18:48)

경기 용인시가 세금 낭비 논란을 빚은 용인경전철과 관련해 이정문 전 시장과 수요예측 연구용역을 맡았던 한국교통연구원에 손해배상을 청구했습니다.

시는 이달 초, 이 전 시장에게 214억6천만 원, 한국교통연구원에 42억9천만 원을 배상하라는 공문을 각각 보냈다면서 이는 주민소송단이 낸 손해배상 청구 소송에서 대법원이 판결한 데 따른 후속 조치라고 설명했습니다.

대법원 2부 지난달 16일 이 소송 재상고심에서 전임 용인시장과 한국교통연구원 등 관련 청구 부분에 대한 상고를 기각함에 따라 하급심 판단이 확정됐습니다.

다만, 교통연구원 소속 연구원 개개인의 불법행위 책임에 대해서는 추가 심리가 필요하다며 해당 부분을 파기환송했습니다.

또 서정석·김학규 등 2명의 전임 시장에 대한 손해배상 책임은 인정되지 않았습니다.

앞서 서울고법은 경전철과 관련해 현 용인시장이 이 전 시장·한국교통연구원·담당 연구원에게 책임을 물어 총 214억6천여만 원 등을 용인시에 지급하도록 소송을 청구하라고 판결한 바 있습니다.

당시 재판부는 "이정문 전 시장은 교통연구원의 과도한 수요 예측에 대해 최소한의 타당성 검토도 하지 않고 사업시행자에게 일방적으로 유리한 실시협약을 2004년 맺어 중대한 과실이 인정된다"고 판결했습니다.

이어 "실제 운영수입이 추정치에 밑돌 경우 수입 보장에서 제외하는 '저지 규정'을 두지 않았고 거액의 재정 지출을 수반함에도 시의회 사전 의결 등 법령상 필요한 절차도 거치지 않았다"고 판시했습니다.

용인 주민소송단은 2010년 6월 완공된 용인경전철이 잘못된 수요 예측으로 시의 재정난을 불러왔다며 2013년 10월 이 전 시장을 포함한 전 용인시장 3명을 비롯해 전·현직 공무원과 시의원, 수요예측을 담당한 한국교통연구원 소속 연구원 등을 상대로 1조232억 원의 손해배상을 청구하는 주민소송을 냈습니다.

한편, 이 전 시장은 방음시설 공사업체 대표로부터 청탁 명목으로 금품을 수수한 혐의로 지난달 구속기소됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 용인시 제공]

김민아
김민아 기자

