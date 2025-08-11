어르신 운동비 지원 곧 마감! 서두르세요 [알뜰픽]

동영상 고정 취소

기초연금을 받는 분이라면 나라에서 이번에 운동비도 지원해준다는 거 알고 계시나요?



65세 이상 어르신 70% 가까이가 해당되니까 관심 있게 보시기 바랍니다.



바로 '어르신 스포츠 상품권'인데요.



1인당 5만 원이고요.



지자체 상황에 따라 최대 15만 원까지 운동 비용을 지원합니다.



제로페이 가맹점으로 등록된 수영장, 헬스장, 파크골프장 등 전국 4만 3천여 개 스포츠 시설에서 사용할 수 있는데요.



접수는 지난 4일에 시작돼서 이미 진행 중이고요.



모레, 13일이 마감일입니다.



선착순 지급이 아니니까 지금 신청해도 늦지 않았습니다.



5만 원짜리 쿠폰 70만 장을 배포하는데, 대상자는 이달 말에 연락 준다고 합니다.



신청은 '어르신 스포츠 상품권' 전용 인터넷 사이트(ssvoucher.co.kr)에서 할 수 있고요.



온라인이 어려운 분들은 국민체육진흥공단 콜센터(1551-9998)로 전화하시면 됩니다.



활기찬 운동으로 건강한 노후 맞이하세요!



