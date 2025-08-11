경제콘서트

어르신 운동비 지원 곧 마감! 서두르세요 [알뜰픽]

입력 2025.08.11 (18:06) 수정 2025.08.11 (18:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

다음
기초연금을 받는 분이라면 나라에서 이번에 운동비도 지원해준다는 거 알고 계시나요?

65세 이상 어르신 70% 가까이가 해당되니까 관심 있게 보시기 바랍니다.

바로 '어르신 스포츠 상품권'인데요.

1인당 5만 원이고요.

지자체 상황에 따라 최대 15만 원까지 운동 비용을 지원합니다.

제로페이 가맹점으로 등록된 수영장, 헬스장, 파크골프장 등 전국 4만 3천여 개 스포츠 시설에서 사용할 수 있는데요.

접수는 지난 4일에 시작돼서 이미 진행 중이고요.

모레, 13일이 마감일입니다.

선착순 지급이 아니니까 지금 신청해도 늦지 않았습니다.

5만 원짜리 쿠폰 70만 장을 배포하는데, 대상자는 이달 말에 연락 준다고 합니다.

신청은 '어르신 스포츠 상품권' 전용 인터넷 사이트(ssvoucher.co.kr)에서 할 수 있고요.

온라인이 어려운 분들은 국민체육진흥공단 콜센터(1551-9998)로 전화하시면 됩니다.

활기찬 운동으로 건강한 노후 맞이하세요!

영상편집:서윤지/그래픽:정서율 유승호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 어르신 운동비 지원 곧 마감! 서두르세요 [알뜰픽]
    • 입력 2025-08-11 18:06:51
    • 수정2025-08-11 18:26:35
    경제콘서트
기초연금을 받는 분이라면 나라에서 이번에 운동비도 지원해준다는 거 알고 계시나요?

65세 이상 어르신 70% 가까이가 해당되니까 관심 있게 보시기 바랍니다.

바로 '어르신 스포츠 상품권'인데요.

1인당 5만 원이고요.

지자체 상황에 따라 최대 15만 원까지 운동 비용을 지원합니다.

제로페이 가맹점으로 등록된 수영장, 헬스장, 파크골프장 등 전국 4만 3천여 개 스포츠 시설에서 사용할 수 있는데요.

접수는 지난 4일에 시작돼서 이미 진행 중이고요.

모레, 13일이 마감일입니다.

선착순 지급이 아니니까 지금 신청해도 늦지 않았습니다.

5만 원짜리 쿠폰 70만 장을 배포하는데, 대상자는 이달 말에 연락 준다고 합니다.

신청은 '어르신 스포츠 상품권' 전용 인터넷 사이트(ssvoucher.co.kr)에서 할 수 있고요.

온라인이 어려운 분들은 국민체육진흥공단 콜센터(1551-9998)로 전화하시면 됩니다.

활기찬 운동으로 건강한 노후 맞이하세요!

영상편집:서윤지/그래픽:정서율 유승호
모은희
모은희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
대통령실 “8.15 측근 사면은 <br>없다…야당 훨씬 많다”

대통령실 “8.15 측근 사면은 없다…야당 훨씬 많다”
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.